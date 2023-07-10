Наталья Денисенко поехала на фронт ради свидания с мужем-военным: видео встречи растрогало сеть

Известная украинская актриса Наталья Денисенко отправилась на фронт, чтобы встретиться с мужем. Ее супруг – актер Андрей Фединчик – защищает Украину с оружием в руках с 24 февраля 2022 года.

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Артистка самостоятельно доехала из Киева до зоны боевых действий, чтобы хотя бы несколько часов провести с любимым. Трогательными кадрами момента встречи Денисенко поделилась на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я проснулась в пять часов утра и попала домой очень поздно. Почти весь день провела за рулем. Измученная, но действительно счастливая. Потому что я увиделась с мужем, пусть совсем немного, но спасибо за это", – рассказала звезда.

На обнародованных кадрах актриса нежно обнимает мужа, снимая его со спины. Она бережно целует любимого в шею, прижимается к его плечам, а затем искренне улыбается и смеется.

"Проехать сотни километров туда-обратно, чтобы попасть на свидание с мужем на пару часов", – оставила в описании Денисенко.

Многие интернет-пользователи до слез растрогались увиденной картиной. А вот жены военных писали, что полностью понимают актрису, ведь и сами готовы проехать сотни километров, только чтобы обнять своих избранников-героев.

"Это поймут только женщины, девушки, мамочки военных. Вот такая, наша жизнь бурная. Вот и я в который раз собираюсь в дорогу за 700 км. Хотя бы 6 часов, но вместе", "Прекрасно Вас понимаю, потому что муж тоже служит. Эти эмоции встречи не передать словами. Это невероятная радость. Быстрого возвращения домой Вашему мужу и вместе с Победой", "Все будет Украина, таких, как Вы, к сожалению, сейчас пар много, ради встречи хоть на час-два едешь, проходишь все проверки, блокпосты, тяжелую дорогу", "Очень вас понимаю. Ездила так с 2014 года", "Пускай ваша любовь оберегает и защищает его", – оставляли под видео комментаторы.

Напомним, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. В этом же году у них родился сын, которого назвали в честь папы Андреем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Наталья Денисенко поделилась трагическими новостями. 6 июня умер отец ее мужа Григорий Фединчик. Причиной послужила болезнь.

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