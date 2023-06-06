'Трудно жить и знать, что твой родной человек умирает': в семье Натальи Денисенко и Андрея Фединчика случилось горе

Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась трагическими новостями. 6 июня умер отец ее мужа Григорий Фединчик. Причиной послужила болезнь.

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О недуге семья узнала совсем недавно – после Пасхи. Об этом звезда рассказала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня умер мой свекор. Это огромная потеря для нашей семьи. Когда я говорила, что сейчас тяжелый период, то я имела именно это в виду, потому что после Пасхи мы получили самые неутешительные новости. Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу. Царство небесное нашему папе", – написала знаменитость.

Наталья Денисенко рассказала, что свекр был светлым, позитивным и веселым человеком. Он всегда поддерживал ее и утешал, поэтому актрисе будет его не хватать.

Напомним, что муж звезды – Андрей Фединчик – служит в ВСУ и воюет на передовой. Он публично не прокомментировал смерть отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денисенко вспомнила один из самых сложных моментов за период полномасштабной войны в Украине. Родной город знаменитости Чернигов в первые месяцы вторжения оккупанты безжалостно пытались стереть с лица земли. В это время под обстрелами оставались родители артистки.

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