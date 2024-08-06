'Вы никто': Вячеслав Узелков отреагировал на обвинение 15-летнего сына в абьюзе и показал фото со своей невестой

Украинский боксер Вячеслав Узелков впервые после обвинений сына в абьюзе, лжи и угрозах вышел на связь. Спортсмен заявил, что "все, кому тяжело жить – никто".

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Однако он поблагодарил за внимание к своей персоне и показал фото со своей невестой. Пост появился в Instagram Узелкова.

"Любовь есть. Все остальные, кому трудно жить, просто поймите – вы никто. Но спасибо, что вы есть. Потому что я важнее в вашей жизни, чем ваше окружение, если вы меня постоянно вспоминаете. Желаю вам быть влюбленной и любимым человеком", – написал бывший боксер.

На фото он переплел руки с новой избранницей, на безымянном пальце которой можно увидеть обручальное кольцо. К невесте боксер обратился отдельно.

"Ты меня вытащила из того света. Ты меня поддержала после операции. Мое сердце теперь твое", – написал украинец.

Напомним, на днях 15-летний сын Узелкова публично обратился к отцу с обвинениями во лжи и угрозах. Он подчеркнул, что сам избегает встреч с папой, а его мама – Марина Боржемская – не оказывала на подростка никакого давления.

Позже бывшая жена Узелкова поддержала сына: "Читая твои строки, я еще глубже почувствовала ту пронзительную боль, с которой ты живешь, и которую мы чувствуем, каждый раз затрагивая эту тему. Еще раз благодарю тебя за твою смелость и достойную позицию".

Как писал OBOZ.UA, бывшая жена Узелкова, тренер проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) признавалась, что бывший муж не давал ей покоя, закидывал гневными сообщениями, угрожал и запугивал.

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