15-летний сын Узелкова сделал громкое заявление об абьюзе со стороны отца. Марина Боржемская отреагировала

15-летний сын боксера Вячеслава Узелкова, Роберт, резко обратился к отцу в соцсетях и обвинил его в абьюзе и унижениях. Он сообщил, что в течение последних пяти лет, то есть после развода спортсмена с тренером Мариной Боржемской, получал угрозы от отца.

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Об этом Роберт сообщил в Instagram. Однако юноша уверен, что Узелков обвинит сына во лжи после этого заявления, и якобы еще раз скажет, что на это побудила его мама. Но пока боксер ничего не комментировал.

О чем говорилось в заявлении

"Мой отец Вячеслав Узелков, и я хочу рассказать, как он выполнял свои родительские обязанности. Этот человек кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников – это нормально для него, обзывать меня – тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи – тоже нормально. к нему, это ложь. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло. О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне принес", – написал Роберт Узелков.

15-летний юноша надеется, что отец прочтет его обращение. Впрочем, вероятность в этом невелика, ведь спортсмен не подписан на сына в соцсетях и, исходя из регулярных скандалов с бывшей женой Боржемской и объяснений Роберта, вероятно, вообще не поддерживает контакт со старшим ребенком.

"Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его [Вячеслава Узелкова], опомнятся... Надеюсь, он это увидит также, может, до него дойдет, что его терпеть больше никто никогда не будет. Уверен, что это он тоже назовет ложью. Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся. Ну что, теперь знай, что это пишет не мама, как ты скажешь, а я", – закончил заявление подросток.

Реакция Марины Боржемской

Тренер Марина Боржемская, бывшая жена Вячеслава Узелкова, решила публично поддержать сына и поблагодарила его за смелость рассказать о своей боли публично.

"Мой милый сын, я благодарю тебя за твое последнее сообщение. Ты показал в нем свою взрослость, мудрость, силу, боль, потерю и достояние. Я увидела твою смелость быть честным, не только перед собой, но и другими, – все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое – семью, своих девушек. Вот оно чувство, быть за каменной стеной, за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой. Прости, что тебе пришлось взять все это в свои руки. Мне как матери не хотелось этого, своим молчанием и избеганием этих разговоров я только хотела защитить вас с Оливочкой [младшая дочь Узелкова] от всей той грязи и боли, которая возникает при обсуждении этой темы", – поблагодарила Боржемская.

Она подчеркнула, что в скандалах с Вячеславом Узелковым "надеялась на взрослость обеих сторон", но замалчивание проблем испортило все родственные отношения. В частности, тренер подчеркнула, что нужно также учиться "говорить правду вслух" и защищать свое достоинство, если кто-то пытается ее осквернить.

"Читая твои строки, я еще глубже почувствовала ту пронзительную боль, с которой ты живешь и мы чувствуем каждый раз затрагивая эту тему. Еще раз благодарю тебя за твою смелость и достойную позицию. Надеюсь, что благодаря этому ты почувствовал маленькую крошку облегчения и получил больше силы и уверенности двигаться дальше с правильными ориентирами по жизни", – поблагодарила женщина.

Что ответил Вячеслав Узелков

Боксер публично игнорирует заявления сына и бывшей супруги. В комментариях к последнему его сообщению в Instagram появился лишь одно сообщение от подписчика: "Вячеслав, а вы в курсе, что о вас написал Роберт в своем посту?"

Ответ от Узелкова через 6 часов после публикации комментария так и не появился.

Ранее Марина Боржемская сообщала, что после развода в 2018 году постоянно получала сообщения с запугиванием и угрозами от Узелкова. "Он начал писать мне настойчиво. Я не могла спать ночью. Он преследовал меня своими сообщениями, запугивал. В последний раз я ему сказала, что у нас новый закон об обьюзе и, если он будет меня обижать, я буду обращаться в полицию и суд. Сохранила скрины переписки. Это его успокоило", – рассказывала женщина.

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