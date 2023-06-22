Вторая жертва безумных фанатов за несколько дней: известную певицу чуть не покалечили во время выступления на сцене. Видео

На известную американскую певицу Эйву Макс напали во время концерта в Лос-Анджелесе и едва ее не покалечили. Это уже вторая исполнительница-жертва безумных фанатов. Несколько дней назад популярная артистка Бебе Рекса сильно пострадала из-за поклонника, швырнувшего ей в лицо телефон.

Видео дня

Как и коллега, Эйва Макс остановила концерт и обратилась к медикам. Видео инцидента опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

На кадрах видно, что артистка как раз исполняла одну из песен и танцевала, когда к ней подбежал сумасшедший мужчина и с размаху хотел ударить звезду.

Его вовремя остановила охрана, однако лицо певицы все же пострадало. Она не растерялась и дотанцевала, но продолжать концерт не захотела и убежала за кулисы.

Со временем звезда опубликовала фото, на котором сидит в гримерной и держит бутылку возле глаза. Как выяснилось, ногтями неизвестный мужчина поцарапал его.

"Он дал мне такую оплеуху, что поцарапал внутреннюю часть глаза. Он больше никогда не придет на шоу. Спасибо фанатам за то, что вы были невероятными сегодня в Лос-Анджелесе", – прокомментировала инцидент Эйва Макс.

Напомним, что на днях в сети распространилось видео, где на другую певицу Бебэ Рексу напали во время выступления и сбили ее с ног телефоном. Гаджет разбил бровь артистке. Позже она поделилась фотографиями, как пострадало ее лицо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн свалился со сцены на концерте. Это случилось так внезапно и тихо, что коллектив не заметил конфуз.

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