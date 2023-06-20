Фанат швырнул телефон в голову популярной певице и свалил ее с ног: его задержали, а звезда показала последствия на лице

На концерте известной американской певицы Bebe Rexha произошел неприятный инцидент. Поклонник посреди выступления швырнул в звезду телефон, который сильно ударил ее по лицу и свалил с ног.

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Видео опубликовали в Twitter, а о задержании преступника сообщили журналисты E! Новости. Им оказался 27-летний мужчина, имя которого не раскрыли (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артистка не заметила, что в нее летит телефон и не успела увернуться. Гаджет попал ей в бровь и рассек ее.

Bebe Rexha схватилась за голову, перестала петь и упала на колени от боли. Ей выбежали помочь члены команды, наблюдавшие за выступлением за кулисами. Концерт пришлось прекратить.

Сообщается, что правоохранители задержали зрителя в тот же вечер. Артистка также со временем вышла на связь, чтобы показать последствия инцидента.

На кадрах видно, что телефон рассек певице бровь и ее лицо сильно опухло. После помощи медиков последствия стали менее заметны, но на глазу Bebe Rexha появился большой синяк. Пришлось также наложить швы.

Обеспокоенные фанаты знаменитости завалили ее сообщениями с поддержкой, но артистка поспешила заверить, что с ней все хорошо.

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