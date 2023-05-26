Лидер Rammstein Тилль Линдеманн свалился со сцены, но группа не отреагировала. Видео

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн свалился со сцены на состоявшемся в Вильнюсе, Литва, концерте. Это случилось так внезапно и тихо, что коллектив не заметил конфуз и продолжил стоять.

Видео дня

Впрочем, падение рокера не осталось без внимания зрителей, разволновавшихся за звезду. Видео распространили в YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

На роликах видно, что артист поблагодарил слушателей на трех языках – английском, немецком и русском – в конце концерта. После этого он развернулся с намерением уйти со сцены, но вдруг потерял равновесие.

Линдерманн рухнул почти бесшумно, поэтому на его конфуз никто не обратил внимания. На помощь звезде не бросились его коллеги-музыканты, что вызвало удивление зрителей.

Когда они заподозрили, что произошло нечто странное, продолжили смотреть на место, куда упал солист, без эмоций. Что произошло со звездой – неизвестно. Как и то, получил ли он травмы.

Впрочем, пользователи сети утверждают, что Тилль Линдерманн впоследствии снова поднялся на сцену, поэтому можно предположить, что он не пострадал.

Напомним, что подобные конфузы у звезд случаются нередко. К примеру, украинская певица Злата Огневич на днях не удержала равновесие на сцене.

Как писал OBOZREVATEL, из-за падения на сцене ранее травмировалась певица Jerry Heil. После госпитализации она запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму и рассказала о своем самочувствии. После инцидента исполнительница потеряла сознание, а в больнице расплакалась.

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