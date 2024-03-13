Вооруженные силы Украины 3 марта ликвидировали на Донецком направлении известного российского художника Александра Федорова, добровольно согласившегося убивать украинцев. Работы оккупанта, которые он написал, уже будучи на службе в армии, выставлялись в Москве и получили признание в Кремле.

Как пишет Союз художников России, некоторые из них были отобраны для экспонирования в Администрации президента РФ. Некролог еще одного гостя на концерте Кобзона появился на официальном сайте СХР.

Федоров в родном Санкт-Петербурге был живописцем, графиком, реставратором, членом Бюро секции живописи, преподавателем Академии искусств имени Ильи Репина, но решил закончить жизнь на чужбине, выполняя преступные приказы террористов.

Он получил позывной "Зодчий", который ему дали из-за творческой профессии.

"На фронт на Донбасс поехал добровольцем и воевал в отряде "Невский". Недавно, в феврале 2024 года, мы видели его произведения в Москве на XIV Всероссийской выставке "Россия" в Западном крыле Новой Третьяковки. После закрытия экспозиции "Россия" из полотен, посвященных Донбассу и СВО, была сформирована отдельная выставка под названием "Теперь мы рядом..." для экспонирования в Администрации Президента РФ", – говорится в некрологе.

Как пишут росСМИ, петербуржские художники наряду с псевдокультурной элитой города горюют за коллегой, который вместо посвящения жизни творчеству решил вписать в историю свое имя как оккупанта и террориста.

У него осталось два сына 2 и 10 лет, жена и целая коллекция картин, написанная в зоне боевых действий. Там ликвидированный оккупант рисовал других незваных украинцами российских военных.

Ранее OBOZ.UA писал, что ВСУ отправили в последний путь российского оккупанта Дениса Степанова, появившегося в клипе на песню "Тает лед" группы "Грибы" 2017 года. Лидером коллектива в то время был предатель Юрий Бардаш.

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