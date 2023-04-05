Встречалась с Трампом 10 месяцев, когда он был женат: что известно о звезде Playboy Карен Макдугал — женщине в деле экс-президента

Бывшему президенту США Дональду Трампу официально предъявили обвинительный акт, который содержит 34 пункта и включает в себя платеж порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако в деле фигурирует еще одна женщина – звезда Playboy, модель и актриса Карен Макдугал. Прокурор заверил, что скандальный политик заплатил ей 150 тысяч долларов (5,5 млн гривен) за молчание. Вот только сделал это Трамп обманным путем.

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Макдугал утверждает, что Трам встречался с ней 10 месяцев, когда был женат, но сам политик, естественно, все обвинения отрицает. Модель не собиралась молчать об отношениях с 45-м президентом Америки и даже заключила контракт с бульварной газетой National Enquirer, чтобы рассказать им историю их связей, однако все оказалось обманом, заранее спланированным самим Трампом. Об этом пишет ВВС.

Начнем с того, что Макдугал родилась в Гэри, штат Индиана, а в детстве переехала в Мичиган. В свои 20 лет она впервые начала работать моделью на конкурсах купальников. Девушка присоединилась к "кроликам" Playboy в 90-х годах, где сразу же стала одной из любимиц Хью Хефнера. Позже Карен работала фитнес-моделью и даже стала первой женщиной, появившейся на обложке журнала Men's Fitness в 1999 году. Она также появлялась в телевизионной рекламе и играла эпизодические роли в кино, например, в фильме "Ангелы Чарли".

В 2006 году журнал New Yorker сообщил, что Макдугал, как рассказала она сама, познакомилась с Трампом в особняке Playboy в Лос-Анджелесе, где он как исполнительный продюсер снимал эпизод американского реалити-шоу "Ученик".

Позже модель рассказала, что политик, несмотря на свой брак с Меланией Трамп, сразу же полюбил ее и говорил, какая она красивая. Карен заверила, что встречалась с Трампом минимум пять раз каждый месяц около года, описывая эти встречи как "любящие и согласованные".

В 2016 году, в преддверии президентских выборов в США, звезда Playboy подписала контракт на сумму 150 тысяч долларов, чтобы рассказать свою историю журналистам National Enquirer. Статью о романе Макдугал и Трампа обещали опубликовать, а самой женщине, по условиями соглашения, запрещалось публично говорить о ее связях с участником, на тот момент, президентских гонок.

Вот только провокационный материал, который мог серьезно навредить репутации Трампа, так и не был опубликован. Оказалось, что 150 тысяч долларов, которые получила модель якобы от издания, на самом деле были деньгами Трампа. Это он купил историю своей бывшей любовницы, прикрываясь заранее подкупленными журналистами. Таким образом, путем обмана, экс-президент заставил Макдугал замолчать, а в последствии и выиграть выборы, поскольку его репутации ничего не навредило.

В 2021 году Федеральная избирательная комиссия США, отвечающая за соблюдение закона о финансировании избирательных кампаний, обнаружила, что издатель Enquirer нарушил законы о выборах, когда заплатил за права на историю Макдугал, но так и не опубликовал ее. Глянец оштрафовали на 187 500 долларов (около 7 млн гривен).

А сама Макдугал еще в 2018 году решила публично извиниться перед Меланией Трамп, заверив, что не хотела бы оказать на ее месте: "Когда я оглядываюсь назад, я знаю, что это неправильно. Мне очень жаль... Я бы не хотела, чтобы так сделали со мной".

Дональд Трамп тем временем продолжает отрицать, что у него когда-либо был роман с Карен Макдугал.

Напомним, 4 апреля Дональда Трампа арестовали и он предстал перед уголовным судом Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке.

OBOZREVATEL писал, что ему официально предъявили обвинения в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат и незаконную деятельность. Обвинительный акт содержит 34 пункта.

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