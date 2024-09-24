Всплыли новые детали скандала с Алиной Гросу: кто назначил ее представительницей украинской культуры и при чем здесь россиянин Полянский

Скандал с певицей Алиной Гросу, которой украинские медиа ошибочно присудили официальный дипломатический пост в США, не утихает. Хотя Министерство иностранных дел Украины опровергло эту информацию, всплыли новые подробности этого инцидента. На частном мероприятии, организованном мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, засветился бывший избранник Гросу российский актер Роман Полянский.

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Вероятно, пришел на событие он в компании бывшей (а может, уже нет) любимой, а она познакомила его с мэром Нью-Йорка. Певица, которая якобы должна представлять интересы Украины, показывает иностранным чиновникам, что с россиянами возможна не только дружба, но и любовь. Как выяснила журналистка проекта "Антонина" Екатерина Городнича, представительницей украинской культуры Алину Гросу назвала посол д-р Сима Каретная, глава США по вопросам дипломатии и переговоров в G100 (общественной организации "100 влиятельных женщин". – Ред.). Впрочем, есть нюанс.

В своем объяснении медиа она заявила, что никого не назначала, а лишь "номинировала Алину Гросу на должность официального представителя украинской культуры в Нью-Йорке, являющегося культурно-художественным назначением, которое предусматривает участие в культурно-художественных мероприятиях, проводимых и/или организуются разными субъектами при поддержке избранных и назначенных должностных лиц".

То есть "звание" Алины Гросу касается только определенных мер в узких кругах должностных лиц. До этого Каретная заявляла, что "выступила с инициативой назначить Алину Гросу" и "сделать ее представительницей Украины в кругах мэра Нью-Йорка". То есть это звание касалось только Эрика Адамса.

"Ни разу не было сказано, что Алину Гросу назначили послом украинской культуры. Этот титул является дипломатическим назначением, которое требует от глав федеральных правительств как родной страны Алины (Украины), так и страны пребывания (Соединенные Штаты) вмешиваться в выполнение соответствующего протокола", – опровергла она фейковую информацию.

Однако Екатерине Городничей удалось отыскать более пикантную информацию о Каретной. Оказалось, что женщина с распростертыми руками возвеличивала скандальную Алину Гросу, которая имела немало связей с РФ, потому что сама с радостью общается с россиянами.

В июле женщина поздравляла композитора-путиниста Игоря Крутого с днем рождения, к тому же на русском языке. "Музыка объединяет людей, а не разъединяет их", – именно этим нарративом она оперировала, когда решила поздравлять народного артиста России.

В свое время она "агитировала участвовать в конкурсе от русскоязычного радио Нью-Йорка". А устраивали его при поддержке медиа-холдинга Russian Advertising. Также женщина не постеснялась похвастаться тем, что стала "главной героиней" российского канала RTVI.

Ранее OBOZ.UA писал, за что критикуют Алину Гросу, которая "представляет украинскую культуру в США": выступала в Москве и крутила романы с россиянами.

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