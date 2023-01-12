''Всегда считали запасным'': принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов для Уильяма

Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" ("Spare") написал немало откровений о королевской семье, которые облетели весь мир. Однако одно из заявлений герцога Сассекского шокировало общественность – внук Елизаветы II заявил, что его родили как донора органов для принца Уильяма, в случае, если с ним что-то произойдет.

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Об этом написало издание Daily Mail, ссылаясь на "Spare". Младший сын короля Великобритании Чарльза III подчеркнул – в семье принца Уильяма называли наследником, а его – запасным. Когда Гарри было 20 лет, его отец пошутил, что выполнил свой долг, так как принцесса Диана родила ему "наследника и запасного".

"Я был тенью, опорой, планом Б. Я появился на свет на случай, если что-то случится с Вилли", – удивил откровениями 38-летний герцог Сассекский. По его словам, он понимает, что его роль – это подстраховать старшего брата или предоставить ему "в случае необходимости запасную часть". "Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга", – пишет в книге Гарри.

Кроме того, супруг Меган Маркл поделился традицией в королевской семье. Наследники престола первой и второй очереди никогда не летают одним рейсом, ведь если один будет уничтожен, второй сможет занять трон. Однако всем было "наплевать", с кем путешествует принц.

Гарри поведал, что слова "наследник" и "запасной" использовались в качестве сокращения его королевской семьей, включая маму, покойную принцессу Диану, бабушку, покойную королеву Елизавету II. Он вспоминает, что принц Чарльз поприветствовал его рождение шуткой: "Замечательно! Теперь вы дали мне наследника и запасного".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принц Гарри во время службы в Афганистане в 2012-2013 годах, убил 25 боевиков Талибана. Наследник престола отметил, он не боится этого количества, потому что боролся с "плохими парнями". На признание герцога Сассекского отреагировал высокопоставленный лидер талибов Анас Хаккани. Что он написал в Twitter, узнайте в нашем материале.

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