Арестович раскрыл первые детали выезда из Украины: проблем на границе не было

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович находится в Нью-Йорке, США. Оттуда он с радостью рассказывает, что квартира у него в самом центре американского города – возле знаменитого Central Park. Впрочем, украинцев это не беспокоит, в отличие от вопроса, как и почему Арестович выехал за границу. Ответ, а точнее, уклонение от него прозвучало в новом интервью опального политика.

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С Арестовичем пообщалась блогер Анна Олицкая. Соответствующее видео было обнародовано на ее одноименном YouTube-канале.

"Из депутатских групп или Порошенко, или "Голоса", сейчас не помню, направили в ГПС Украины вопрос: "Как выехал Арестович?" Ответ ГПС опубликован в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", – засмеялся экс-советник Офиса президента.

Интервьюер крайне осторожно попыталась все же узнать правду. Смеясь, она уточнила: "То есть объяснения не будет? Как волонтер, как политический деятель или с какой-то миссией? Или как отец троих детей, но я же знаю, что старшей дочери уже 19 лет".

Арестович, не скрывая своего пренебрежения к людям, которые действительно обеспокоены его пребыванием за границей, выдал: "Ну, как-то уехал. Законно, конечно. На границе проблем не было".

По словам противоречивого политика, в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Вместе с ним, кстати, на Манхэттене сейчас живут жена и сын.

"У меня есть несколько программ, в которых я участвовал. Они, кстати, уже заканчиваются. Мы все знаем, насколько проблематичной была помощь Украине. Можно сказать, что моя деятельность имела определенную причастность к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи... Я здесь как независимый эксперт из Украины", – заявил Арестович.

Отметим, интервью уже успели разгромить в сети. Зрители пристыдили Олицкую за ее "ласковый" разговор с Арестовичем, отметив, что сами брезговали бы даже просто стоять рядом с такой противоречивой личностью.

Ранее OBOZ.UA писал, что Арестович из-за границы выдал абсурдную похвалу в сторону российского диктатора за его "прямую линию". К слову, в конце прошлого года в Украине было открыто уголовное производство против опального коуча, которого уже связывают с российскими спецслужбами.

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