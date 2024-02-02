Все расстреляно, на полу валялись засохшие презервативы: Гапчинская рассказала об ужасах, которые российские оккупанты творили в ее доме под Киевом

Украинская художница Евгения Гапчинская, чей дом в Макаровском районе возле Киева на время стал убежищем для оккупантов, рассказала, что ей трудно было смотреть, во что террористы превратили ее уютное семейное гнездышко. Зайти домой она решилась только через месяц после оккупации, и увиденное натолкнуло художницу на мысли о том, что россияне – "дикари".

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Заходить внутрь Гапчинской пришлось через окно. Об этом она рассказала в интервью ТСН для проекта "Наодинці".

"Они хотели выломать дверь, но не получилось. Выбиты были все окна. Я так и зашла. Это был ужас. Все расстреляно. Я думаю, что они не жили там, а развлекались и грабили. Вокруг все было постреляно, вырвана варочная поверхность. Все, что не взяли, было видно, что по нему стреляли", – рассказала украинка.

Детскую комнату варвары также не обошли, а с полок достали фотоальбомы семьи, нашли фото родных мужа Евгении Гапчинской на Красной площади и оставили его посреди хаоса.

"На полу валялись засохшие презервативы. Я не очень представляю, что они делали. Искали, наверное, что-то из выпивки, но у нас ничего не было, поэтому на полу валялись бутылки с оливковым маслом. Было тяжело, потому что это как нашествие дикарей", – вспомнила художница.

Все личные вещи оккупанты просто вытащили на пол, а в туалете даже не потрудились смыть за собой.

Евгения Гапчинская также поделилась, что волонтеры к ней не приходили, а сама художница не хотела обращаться за помощью, потому что считает себя не самой нуждающейся.

Ранее OBOZ.UA писал, что дом художницы в Макарове был чистым, уютным и светлым, но после оккупации он стал неузнаваемым. Фотографии до и после 24 февраля 2022 звезда показала в соцсетях.

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