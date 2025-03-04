'Все пропитано извращениями'. Продюсер Гончаренко раскрыл неожиданные факты об Андрее Билоусе – фигуранте секс-скандала, возмутившем сеть

Продюсер Алексей Гончаренко поделился неожиданными наблюдениями о руководителе Молодого театра и преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Белоусе, фигуранте одного из самых громких скандалов о домогательствах, накрывших недавно сеть. Гончаренко проанализировал творчество известного в Киеве режиссера и пришел к нелестным выводам.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам Гончаренко, спектакли Андрея Билоуса проникнуты сексуальными извращениями, причем все это "сделано совершенно неталантливо".

"Я ходил в его театр, видел несколько представлений, – говорит Алексей Гончаренко. – Там настолько все проникнуто этими сексуальными извращениями, причем сделано совершенно неталантливо. Помню спектакли Романа Виктюка, еще каких-то режиссеров, которые тоже использовали в постановках эротические моменты, но это было уместно. А у Билоуса все очень навязчиво и, повторюсь, не талантливо. Поэтому история с ним для меня не стала неожиданностью, потому что зацикленность, сфокусированность на этой теме очевидно чувствовалась. "Декамерон", "Опасные связи" – видно, что человек исследовал, интересовался".

Однако Гончаренко советует не спешить с выводами: "Пусть во всех этих скандалах поставят точку правоохранительные органы. Есть же презумпция невиновности все же".

Алексей Гончаренко, который в свое время тоже учился в главном театральном вузе столицы, говорит, что не вспоминает во время учебы разговоров о секс-притязаниях со стороны преподавателей, однако добавляет, что "тогда не было и соцсетей, ныне сыгравших важную роль в огласке проблемы": "Теперь намного больше возможностей быть услышанным".

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Тамара Яценко, более 40 лет проработавшая в столичном Молодом театре, прокомментировала скандал с его руководителем Андреем Билоусом. Актриса в свое время работала вместе с режиссером.

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте здесь на OBOZ.UA.

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