'Есть немало тех, кто его защищает'. Народная артистка Украины прокомментировала секс-скандал с руководителем Молодого театра

Народная артистка Украины Тамара Яценко, более 40 лет проработавшая в столичном Молодом театре, прокомментировала скандал с его руководителем Андреем Билоусом, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах. Артистка в свое время работала вместе с режиссером.

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По словам Тамары Яценко, она не может сказать ничего плохого о Белоусе как руководителе театра, а об обвинениях уверена, что нужно дождаться официальных результатов расследования. В интервью OBOZ.UA Тамара Яценко также призналась, что в свое время тоже переживала непростые моменты в своей творческой жизни из-за притязаний.

"Я уже не работаю в Молодом театре, но знаю, что мнения внутри театра разделились. Есть немало тех, кто его защищает, – комментирует актриса скандал с Билоусом. – Как мне видится, он действительно хороший режиссер, прекрасный хозяйственник. До его прихода многое нуждалось в порядке, и он с этим справился. Что касается обвинений, мне кажется, что будет правильно делать выводы, когда будут результаты расследования соответствующих органов".

Тамара Яценко также рассказала, что в свое время имела подобные инциденты в молодости: "Да, у меня есть несколько историй. После окончания театральной студии при театре Франко получила направление в Ивано-Франковский драмтеатр. Прошла прослушивание, меня приняли, сразу предложили роль, поселили в отеле. И где буквально на третий день ко мне в номер вечером пришел пьяный директор этого театра. И начал, скажем так, грубо ухаживать. Ну, я его послала, не знаю, где та смелость и взялась, потому что мне было в то время всего 20 лет".

"А потом думаю: не будет мне здесь жизни. И этой же ночью – на вокзал, хорошо, что он располагался рядом, – вспоминает актриса. – Даже чемодан бросила в номере, так он там и остался. Билетов в кассе не было, меня подхватили проводники, ехала в Киев на третьей полке. Из театра впоследствии звонили по телефону, потому что успели меня оформить, говорю: нет, не буду работать, извините. Интересно, что недавно у меня были гастроли в Ивано-Франковске, проходившие в том театре. Гендиректор Ростислав Держипольский пригласил пообщаться. И я рассказала ему свою историю. Он был очень удивлен, потому что, как оказалось, даже не знал, что я там работала. Ну, конечно, потому что это было всего три дня".

По словам актрисы, имела место подобная история, когда она еще была совсем юной: "Была еще одна история, когда мне было лет 16. Я мечтала об актерской профессии, хотела получить какой-то опыт в этом и отправилась на пробы в так называемый народный театр при Министерстве внутренних дел. Я даже до сих пор помню фамилию того руководителя, который также пытался ко мне "поухаживать". Тот театр тоже оставила".

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Полное интервью с Тамарой Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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