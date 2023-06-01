Все пошло не так! Пять конфузов на королевских свадьбах, которые стали настоящим 'вызовом'. Фото

Свадьбы королевских особ всегда становятся объектом всемирного внимания, причем объективы камер папарацци нацелены не только на брачующихся голубых кровей, но и на гостей пары. Нередко на торжественных событиях такого масштаба можно увидеть знаменитостей, звезд кино, эстрады и спорта. И хотя кумиры миллионов традиционно выглядят "с иголочки", иногда и им не удается соответствовать монаршему этикету.

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OBOZREVATEL собрал пятерку казусов, которые допустили знаменитые гости королевских пар. Сегодня о них узнаете и вы.

Дэвид Бекхем

В 2003 году легендарному футболисту королева Елизавета вручила рыцарский орден Британской империи. Он надел его на венчании принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году в Вестминстерском аббатстве. Знак отличия на лацкане фрака Ralph Lauren дополнял практически совершенный образ секс-символа, однако и тут сметливые журналисты обнаружили неладное: медаль красовалась на правом лацкане футболиста, хотя по этикету должна была поместиться на левом. Вероятно, деталь сыграла немаловажную роль в репутации Бекхема, поэтому уже на венчание четы Сассекских в 2018 году он предпочел явиться без ордена.

Виктория Бекхем

Знаменитая манекенщица, бывшая солистка группы "Spice Girl", супруга Дэвида Бекхема Виктория, известная своим смелым экстравагантным стилем, допустила оплошность, нарушив королевский этикет все на той же свадьбе Уильяма и Кейт. Королевский свадебный этикет предполагает, что каблуки должны быть не выше 10 сантиметров, но знаменитость решила и в этот раз отличиться от прочих гостей: она надела громоздкие туфли с огромной платформой в носочной части подошвы.

Кэтрин Келли

В 2011 году когда внучка королевы Великобритании Зара Филлипс выходила замуж за регбиста Майка Тиндалла, зрителей поразила откровенность и смелость наряда актрисы Кэтрин Келли. Надев широкополую желтую шляпу, захватив клатч ей в тон, а также сумев подобрать платье, целиком оголив одно плечо, девушка едва ли не затмила невесту. Столь провокационный стиль совсем неуместен в свадебных протоколах королевского двора.

Джасинда Баррет

Не самая популярная актриса, зато близкая подруга Меган Маркл, герцогини Сассекской, Джасинда Баррет презрела правила, которые крайне не приветствуют селфи во время свадьбы королей. Звезда сериала "Форс-мажоры" поддалась слабости прямо в разгар дневной церемонии и зашла в любимый Instagram. Здесь она оставила "сторис", запечатлев свою шляпку с вуалью и нежный макияж для поклонников.

Тройэн Беллисарио

Еще одна подруга Меган и коллега по съемочной площадке, приглашенная на бракосочетание в Виндзорский замок, допустила промашку, очевидную даже тем, кто совсем далек от королевских догматов. Беллисарио надела сдержанное платье-миди, подобрала к нему легкую шляпку с вуалью и держалась под руку за мужа, что позволило бы ей идеально вписаться в избранный придворный круг. Единственное, что бросалось в глаза, это босоножки, которые открывают пальцы ног, а это непростительная ошибка для выхода в свет такого высокого уровня.

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