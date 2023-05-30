Слава не принесла им счастья: пять знаменитостей, которые потеряли все и оказались на улице. Фото

У многих богатых и знаменитых личностей есть вдохновляющие истории "из грязи в князи". Только в одних случаях селебрити смогли выбраться из нищеты, а в других – падшие звезды сбились с пути и отказались поверить в себя еще раз. В этом можно винить наркотики, хронические заболевания, плохое окружение или просто невезение.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию подборку героев, которые имея достаток, потеряли все. Им приходилось спать на пляжах, в метро или в машинах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Айрен Баркли

Американский боксер-профессионал, выступавший в средних весовых категориях, Айрен Баркли в 80-х годах заработал около 5 млн долларов и мог позволить себе все. У него была роскошная недвижимость и дорогие машины. Но в конечном итоге спортсмен потерял все эти доходы и был вынужден переехать жить к своей племяннице. Когда родственница попросила его покинуть дом и найти новое жилье, Айрен спал в вагонах метро.

2. Дэнни Бонадьюс

Американский комедийный актер и телеведущий Дэнни Бонадьюс стал известен благодаря ситкому "Семья Партридж". С 14 ноября 2011 года он вел утреннее музыкальное шоу на Сиэтл радиостанции KZOK-FM. Однако, как известно, артист страдает от алкогольной и наркотической зависимости, что привело его в реабилитационный центр. Позже он жил на улице и спал в своей машине. Но, ходят слухи, что мужчина снова вернулся к нормальной жизни и женился.

3. Наташа Лионн

В 90-х годах американская актриса и сценаристка Наташа Лионн появилась на экране в фильмах "Я болельщица", "Трущобы Беверли-Хиллз" и "Американский пирог". Но ее многообещающая карьера была "пущена под откос" после серии столкновений с законом. В 2001 году знаменитость арестовали за вождение в нетрезвом виде, а в 2004 году ей было предъявлено обвинение в причинении вреда, вторжении и преследовании соседа. После чего селебрити госпитализировали с коллапсом легкого и гепатитом С. Ее выселили из танхауса друга и она стала жить на улице. Несмотря на череду неудач, Лионн все-таки продолжила свою кинематографическую карьеру. Недавно она снялась в сериале Netflix "Оранжевый – хит сезона".

4. Бретт Батлер

Американская актриса, стэндап-комик, писательница и сценаристка Бретт Батлер прошла путь от официантки в дешевых барах до известной личности. Но ее судьба не была простой. Долгое время она боролась с наркозависимостью и жила в реабилитационных центрах. После чего решила покинуть Лос-Анджелес и переехать в деревню. Когда у нее закончились сбережения, Бретт попросила укрытия в приюте для животных. Сейчас Батлер 65 лет, последний фильм, в котором она взяла участие, вышел на экраны в 2019 году.

5. Хьюстон Мактир

Американский легкоатлет Хьюстон Мактир входил в число сильнейших спринтеров США в 1975 -1980 годах. Он смог избежать бедности во Флориде и переехал в Лос-Анджелес, где попробовал свои силы в боксе под руководством Мухаммеда Али. Когда его клуб разорился, Мактир потерял веру в себя и стал употреблять наркотики. Много лет спортсмен спал на пляже Санта-Моника, пока его не приютила пожилая женщина.

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