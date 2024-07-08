'Все не так, как пытаются представить'. Алена Винницкая назвала неожиданную причину возвращения Веры Брежневой в Украину

Известная исполнительница и первая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая резко высказалась о певице Вере Брежневе, которая с началом вторжения осудила кремлевскую агрессию в отношении Украины и прекратила концертную деятельность в РФ. Певица тоже в свое время была солисткой группы.

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Винницкая предполагает, что Брежнева отказалась от карьеры в России совсем не потому, что у нее проснулась любовь к Украине. Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мы действительно не знаем, что там произошло, – говорит Алена Винницкая. – Но, честно говоря, я с большим недоверием отношусь к этой истории. Мне кажется, что все не совсем так, как пытаются преподнести. Не исключено, что желание перейти на украинский рынок случилось на фоне развода с Меладзе. Она прекрасно понимала, что в России без Кости ей делать нечего и решила присоединиться к Украине".

Алена Винницкая рассказала, почему Брежнева до сих пор не может стать своей в украинском шоу-бизнесе: "Потому что многие люди прекрасно чувствуют фальшь. Потому что, когда у нее все было хорошо там, лились деньги, она не думала, что, может, нужно спеть песню на украинском – начать продвигать нашу культуру. Это называется переобувание, причем буквально на ходу. Там не выходит, что сейчас быстро в этот вагон запрыгну, может, здесь выгорит. А люди чувствуют неискренность – вот и все".

Ранее OBOZ.UA писал, что пенсионный фонд России подал в суд на Веру Брежневу: что случилось.

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте здесь.

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