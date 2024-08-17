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Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда "Друзей" обращался к ассистенту, которого арестовали

Катерина Малай
Шоу
2 минуты
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Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда 'Друзей' обращался к ассистенту, которого арестовали

Из полицейских отчетов стало известно, что перед смертью сказал главный актер сериала "Друзья" Мэттью Перри, жизнь которого в 2023 году унесла передозировка кетамином. Последним звезду видел его помощник, которого уже задержали и допросили.

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Ассистент актера Кеннет Ивамаса признал, что босс попросил его о большой дозе препарата, применяемого для лечения депрессии. Об этом пишет Page Six.

Как рассказал задержанный, перед тем, как он покинул дом Перри, актер сказал: "Уколи мне побольше". Вскоре после этого Кеннет нашел тело Мэттью в джакузи.

Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда "Друзей" обращался к ассистенту, которого арестовали

59-летнему Ивамасе и еще четырем людям были предъявлены обвинения в связи со смертью знаменитости. Ассистент признал, что послушался актера и уколол ему кетамин в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм.

Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда "Друзей" обращался к ассистенту, которого арестовали

Этого актеру якобы было мало, так что он попросил помощника подготовить джакузи и уколоть ему третью порцию, чего для артиста было слишком много. Выполнив просьбу, Кеннет, как он утверждает, ушел из дома, а по возвращении нашел актера без признаков жизни.

Согласно заявлению Ивамасы о признании вины, он вводил Перри кетамин, используемый в медицине для анестезии, около месяца. Помимо этих "процедур", актер также получал дозы от своего врача, который назначил ему препарат для лечения депрессии.

Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда "Друзей" обращался к ассистенту, которого арестовали

Полиция арестовала людей, которые вроде бы продавали Мэттью препарат и интересовались, "сколько заплатит этот придурок". О проблемах с зависимостью звезда "Друзей" рассказывал в своих мемуарах.

Как писал OBOZ.UA, на счету Мэттью Перри на момент смерти нашли 1 млн 596 тысяч долларов, тогда как его состояние составляло 120 млн долларов. Больше о наследии звезды – читайте здесь.

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