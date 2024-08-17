Стали известны последние слова Мэттью Перри: звезда 'Друзей' обращался к ассистенту, которого арестовали

Из полицейских отчетов стало известно, что перед смертью сказал главный актер сериала "Друзья" Мэттью Перри, жизнь которого в 2023 году унесла передозировка кетамином. Последним звезду видел его помощник, которого уже задержали и допросили.

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Ассистент актера Кеннет Ивамаса признал, что босс попросил его о большой дозе препарата, применяемого для лечения депрессии. Об этом пишет Page Six.

Как рассказал задержанный, перед тем, как он покинул дом Перри, актер сказал: "Уколи мне побольше". Вскоре после этого Кеннет нашел тело Мэттью в джакузи.

59-летнему Ивамасе и еще четырем людям были предъявлены обвинения в связи со смертью знаменитости. Ассистент признал, что послушался актера и уколол ему кетамин в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм.

Этого актеру якобы было мало, так что он попросил помощника подготовить джакузи и уколоть ему третью порцию, чего для артиста было слишком много. Выполнив просьбу, Кеннет, как он утверждает, ушел из дома, а по возвращении нашел актера без признаков жизни.

Согласно заявлению Ивамасы о признании вины, он вводил Перри кетамин, используемый в медицине для анестезии, около месяца. Помимо этих "процедур", актер также получал дозы от своего врача, который назначил ему препарат для лечения депрессии.

Полиция арестовала людей, которые вроде бы продавали Мэттью препарат и интересовались, "сколько заплатит этот придурок". О проблемах с зависимостью звезда "Друзей" рассказывал в своих мемуарах.

Как писал OBOZ.UA, на счету Мэттью Перри на момент смерти нашли 1 млн 596 тысяч долларов, тогда как его состояние составляло 120 млн долларов. Больше о наследии звезды – читайте здесь.

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