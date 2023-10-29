Звезда сериала 'Друзья' Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет – СМИ

Ночью в воскресенье, 29 октября, стало известно, что в США в возрасте 54 лет скончался знаменитый американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья". Тело звезды обнаружили в субботу, 28 октября, в его доме в районе Лос-Анджелеса.

Об этом сообщило издание TMZ. "Он, похоже, утонул", – написали там, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что первые службы быстрого реагирования приехали на место из-за вызова об остановке сердца.

"Наши источники говорят, что его нашли в джакузи дома...и нам сказали, что на месте происшествия не были найдены наркотики", – сказано в сообщении. Следов криминала также не было обнаружено.

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Позже появилась информация о том, что Перри умер в собственном доме после физической активности утром.

"Нам рассказали, что Мэттью вернулся домой утром после 2-часовой игры в пиклбол и вскоре после этого он отправил своего помощника с поручением. Нам сказали, что когда ассистент вернулся примерно через 2 часа, он увидел, что Мэттью не отвечает и позвонил в 911", – пишет TMZ.

Расследование причин смерти актера продолжается.

Мэттью Перри наиболее известен своей ролью Чендлера Бинга в популярном ситкоме 90-х годов "Друзья", который выходил на экраны в течение 10 лет. Перри получил одну номинацию на Эмми за роль "Друзьях" и еще две – за роль помощника адвоката Белого дома в фильме "Западное крыло".

Актер также сыграл в таких лентах как "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов", "Танго втроем", "Малыш", "Снова 17".

В то время, как его герои на экране в большинстве своем были приветливыми и оптимистичными, за кадром Мэттью страдал от своей зависимости от наркотиков и алкоголя. Об этом он откровенно рассказал в своих мемуарах, опубликованных в прошлом году.

Как сообщал OBOZ.UA, американский актер итальянского происхождения Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы "Рокки", скончался в возрасте 83 лет. Его сердце перестало биться 8 октября.

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