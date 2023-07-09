Впервые замуж в 40+ лет: Сальма Хайек, Кэмерон Диас и другие знаменитости, которые не спешили со свадьбой

Девушкам из поколения в поколение передается стереотипное мнение, что "надо выйти замуж и родить до 25 лет", потому что "часики тикают!". К счастью, в последние годы с большими потугами прорывается другое убеждение – "каждая девушка сама выбирает, как ей планировать свою жизнь". И это прогресс!

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Некоторые знаменитости на собственном примере доказали, что спешить с замужеством не стоит. Сначала они убедились, действительно ли надежный человек рядом. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Сальма Хайек

Мексиканскую киноактрису, режиссера и продюсера Сальму Хайек много лет не волновало то, что никак не удается построить счастливые отношения. Ее устраивало, что можно было посвятить время себе. Знаменитость надела свадебное платье в 42. Ее избранником стал Франсуа-Анри Пино, генеральный директор Kering. Пара расписалась в 2009 году, в День святого Валентина. Церемония проходила в венецианском оперном театре.

2. Кэмерон Диас

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас до 40 лет имела кучу романов со знаменитыми красавцами Голливуда, среди которых Джаред Лето и Джастин Тимберлейк. Но до свадьбы пары так и не доходили. Кинозвезде был 41 год, когда она вышла замуж за гитариста Good Charlotte Бенджи Мэддена. Сейчас супруги воспитывают дочь.

3. Кортни Кардашьян

Американская фотомодель, актриса и бизнес-вумен Кортни Кардашьян долгое время была в отношениях со Скоттом Дисиком, от которого родила 3 детей, но супругами они так и не стали. Пара со скандалом разорвала отношения.

Позже 43-летняя Кортни встретила эпатажного музыканта Трэвиса Баркера. У них быстро закрутился роман. Мужчина сделал предложение любимой и услышал "Да!". Всего у них было три свадебных церемонии: в Лас-Вегасе, Санта-Барбаре и Портофино. А в июне 2023 года стало известно о беременности Кардашьян.

4. Хлоя Севиньи

Американская актриса, модельер и бывшая модель Хлоя Севиньи и ее избранник Синиша Мачкович узаконили отношения в 2020 году. Тогда кинозвезде было 45 лет, и она ждала первенца. Поскольку коронавирус помешал сыграть пышную свадьбу, церемонию перенесли на 2022 год. Тогда пара собрала родственников и друзей, и в Коннектикуте отпраздновала важное событие.

5. Джулианна Маргулис

Американская актриса Джулианна Маргулис с 1991 по 2003 год имела отношения с актером Роном Элдардом. А вышла замуж в 41, будучи беременной. Ее избранником стал на 11 лет младший адвокат Кит Либертхаль. Вскоре после пышной церемонии у пары родился сын Киран.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных парах, которые обручились, но так и не поженились.

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