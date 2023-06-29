Были в шаге от свадьбы: 5 звездных пар, которые обручились, но так и не поженились

На публике они были счастливыми и беззаботными. Казалось, не замечали ни папарацци, ни других селебрити. Нежно обнимались и взглядами признавались друг другу в любви. Вдруг, как снег на голову среди лета, эти пары распались.

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Рассказываем о знаменитостях, которые были помолвлены, но так и не поженились. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Райан Рейнольдс и Аланис Мориссетт

Актер кино и телевидения Райан Рейнольдс и певица Аланис Мориссетт встречались 5 лет, 2 из которых были помолвлены. Они познакомились на одной из вечеринок, и во время разговора поняли, что их многое объединяет. Влюбленные много путешествовали, а в трудные времена поддерживали друг друга. В 2007 году пара шокировала всех новостью, что решила порвать отношения. Причины не назвали. Известно лишь то, что Райан легко пережил расставание, в то время как Аланис долго была в депрессии.

2. Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Киноактер и продюсер Брэд Питт и актриса Гвинет Пэлтроу были вместе с 1994 по 1997 годы. Публично они часто демонстрировали нежное отношение друг к другу, что создавало иллюзию их полной гармонии. Брэд называл избранницу "ангелом" и "любовью всей жизни", а в 1996 году сделал предложение Гвинет. Девушка сказала "Да!". Однако свадьбу пришлось отменить. Год спустя знаменитости разорвали отношения. Почему? Неизвестно. В одном из интервью Пэлтроу сказала, что Брэд был "слишком хорошим" для нее.

3. Ленни Кравиц и Николь Кидман

Рок-музыкант, певец и актер Ленни Кравиц встречался с кинозвездой и певицей Николь Кидман. Об этом стало известно в 2017 году. В одном из интервью актриса призналась, что была обручена с Ленни в 2003, и сразу объяснила, почему у них не сложилось: "Это было неправильно. Я не была готова. Мы вместе не были готовы". Бывшие после расставания сумели сохранить дружеские отношения.

4. Майкл Китон и Кортни Кокс

Актер Майкл Китон еще в 1995 встречался актрисой и моделью Кортни Кокс. У них было все настолько серьезно, что пара планировала справить свадьбу. Юную актрису даже не останавливала большая разница в возрасте – 13 лет. Спустя шесть лет встречаний подумала, что если бы не отношения, достигла бы больших высот в карьере. Из-за этого Майкл и Кортни серьезно поссорились, и решили разойтись.

5. Джим Керри и Рене Зеллвегер

Актер, комик и художник Джим Керри имел служебный роман с актрисой Рене Зеллвегер. Их история любви началась после съемок в фильме "Я, снова я и Ирэн". После непродолжительных встречаний, в 1999, Джим сделал предложение Рене. Но спустя год пара распалась. Через 20 лет после расставания Керри в радиоинтервью признался, что сожалеет об этом, и назвал актрису "любовью всей своей жизни": "Это правда, и она была особенной для меня, очень особенной. Я думаю, что она великолепна".

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