44-летняя Кортни Кардашьян с плакатом 'я беременна' довела мужа до слез на концерте. Трогательное видео

44-летняя фотомодель и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян беременна. Чтобы креативно сообщить об этом мужу – участнику группы Blink-182 Тревису Баркеру – звезда использовала плакат, с которым пришла к нему на концерт.

Видео дня

Во время выступления коллектива Кортни Кардашьян развернула надпись и вызвала безумные овации в зале и слезы на глазах любимого. Видео она опубликовала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фотомодель уже имеет троих детей, которых родила в первом браке. С новым избранником она долго планировала пополнение, однако паре не удавалось это сделать.

Узнав о долгожданной беременности, звезда решила нетривиально сообщить радостную новость мужу. На видео видно, что Кортни Кардашьян в первых рядах прыгала с плакатом "Тревис, я беременна", а участники коллектива радостно поздравили своего коллегу.

Тревис Баркер встал со своего места у барабанов и вытер слезы счастья. После этого он спустился к жене и нежно обнял ее. В это время зал радостно гудел и поздравлял влюбленных.

Как мы уже писали, Кортни воспитывает двух сыновей и дочь. Младшему наследнику телезвезды еще нет и 10 лет. У Тревиса также есть двое детей от предыдущих отношений.

В 2021 году пара поженилась после 9 месяцев отношений. Для того чтобы сделать предложение, мужчина выбрал побережье в отеле Rosewood Miramar Beach. Он выложил круг на песке из красных роз и белых свечей, в центре которого сделал предложение любимой.

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