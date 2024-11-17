Впервые с начала великой войны: Алла Пугачева показалась со старшей дочерью Орбакайте. Фото

Российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая после начала полномасштабного вторжения переехала из РФ в Израиль, впервые за время великой войны показалась со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Она вместе с мужем-шоуменом Максимом Галкиным и детьми-близнецами приехала в США в гости к певице.

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Общая фотография в полном семейном составе появилась в Instagram Максима Галкина. Этот снимок совместно с Орбакайте был первым за период полномасштабной войны, появившийся в сети.

"Еще пять концертов и домой", – написал Максим Галкин. Вероятно, он отправился с семьей в Америку на гастроли, а к старшей дочери Пугачевой заехал погостить.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, когда Орбакайте было 40 лет. Она – дочь эстрадной артистки от брака с Николасом Орбакасом.

Уже в 2013 году у супругов Галкина и Пугачевой родились двойняшки от суррогатной мамы – Лиза и Гарри. Сейчас они живут вместе в Израиле.

Российская певица Кристина Орбакайте идентично с мамой уехала из России, но не в Израиль, а в США. Любопытно, что после этого она оборвала связи не только с некоторыми коллегами, но и с РФ. На одном из своих интервью знаменитость заявила, что ее концерт в Санкт-Петербурге был последним в стране.

"В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – отметила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, где сейчас и как изменились 11-летние близнецы Пугачевой и Галкина. Россияне никак не могут оставить в покое их семью. Хотя со временем гнев жителей страны-агрессора из-за устойчивой позиции звездных супругов стих, потомки артистов остаются для хейтеров "костью в горле".

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