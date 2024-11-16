Как кость в горле для россиян: где сейчас и как изменились 11-летние двойняшки Пугачевой и Галкина. Фото

После того, как юморист Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева уехали из РФ и публично поддержали Украину, россияне никак не могут оставить в покое их семью. Хотя со временем гнев жителей страны-агрессора из-за устойчивой позиции звездных супругов стих, потомки артистов остаются для хейтеров "костью в горле".

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В своем Instagram комик довольно часто публикует фото 11-летних близнецов Лизы и Гарри. Никакая публикация с детьми знаменитостей не остается без комментариев россиян, где они по неизвестным причинам жалеют мальчика и девочку.

Не так давно Максим Галкин поделился с подписчиками архивных фото Лизы и Гарри. Юморист не указал, когда именно была сделана фотография, однако она дает возможность увидеть, как сильно подросли потомки знаменитостей.

Комик любит показывать кадры с наследниками, так что в его профиле можно четко отслеживать их изменения. Близнецы понемногу теряют детские черты лица и становятся все более похожими на родителей.

После начала полномасштабной войны семья артистов уехала из России в Израиль. Галкин довольно часто делился фотографиями детей, сделанных в этой стране. Однако недавно он начал свой тур по Соединенным Штатам Америки, куда улетел с Аллой Пугачевой и детьми.

Это вызвало мощную реакцию в русской части аудитории артиста. В комментариях к публикациям все чаще появляются мнения "взволнованных" пользователей сети, которым никак не дают покоя двойняшки.

"Детей то не жалко? Таскаете их туда-сюда, то Израилем, теперь Америкой будете кочевать?"

"А в глазах грусть. Лишили себя и детей счастья".

"Бедные дети".

"Здесь, дома, дети были бы вашими преемниками, известными. А там кому они надо. Максим, думали, что там лучше, но нет. Хотя бы ради детей успокойтесь".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Максим Галкин посетил украинский музей и поделился впечатлениями.

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