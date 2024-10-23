'Возвращаются к русскому языку'. Монро – о странной тенденции среди коллег, снятии с военного учета и слухах о рождении сына

Популярная блогер и телеведущая Монро признается, что заметила в публичном пространстве опасную тенденцию: известные личности, которые в начале вторжения перешли на украинский язык, возвращаются в общении снова к русскому. По словам Монро, это не воспринимают как угрозу украинскому существованию не только селебрити, но и другие украинцы.

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В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, что с удивлением наблюдает, как на ее YouTube-канале увеличивается количество говорящих по-русски подписчиков. Также травести-дива откровенно рассказала о своих заработках во время войны. А еще прокомментировали слухи, что у нее недавно родился сын. С блогером мы встретились на премьерном показе YouTube-шоу "Запитала", которое представила телеведущая Надежда Матвеева.

– Монро, говорят, что сын вашей подруги, о котором так много рассказываете на своем YouTube-канале, – это и ваш ребенок?

– Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры. Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренняя и открытая. С подругой Натальей, недавно ставшей мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнеры. Поэтому я ей помогаю, все время на подхвате.

Дети – это прекрасно. С Левчиком я словно открыла для себя мир. Вот я живу в одном мире, и здесь, оказывается, есть еще один, к которому был когда-то причастен, но не помню ничего из своего детства. И тут погружаешься в эту действительность, которая просто необъятная. Все, что я читала, смотрела, узнавала о детях, теперь созерцаю в реальности. Иногда мозг взрывается, так интересно.

– В одном из недавних интервью вас спросили об усыновлении ребенка, вы ответили, что не готовы к такому шагу.

– Нет-нет, спасибо. Буду честной: дети – это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше. Но знаете, что любопытно? Время летит так быстро! Вот вроде бы только подруга была в родильном доме, а сейчас Левчику уже пять месяцев. Лежал себе ребенок, ручками махал, покрикивал, а вот уже пытается садиться, держит зрительный контакт. Наблюдая за ним, осознаешь, насколько безупречна и идеальна наша природа. И меня это вдохновляет. Хотя поначалу была очень напугана. И мама Левчика – тоже.

Когда тебе 43, и появляется ребенок, да еще и первый. Да, мы бабы уже с пробегом (смеется). Но что делать? Помощи ждать не было откуда. И самое главное, Наталья очень счастлива. Ее история – это еще одно напоминание о том, что все обязательно произойдет, если действительно этого хочешь. Интересно следить, как она проявляется в материнстве. Как война подсветила самые лучшие и худшие качества, так и ребенок раскрывает нас.

– Что подсветила война для вас в последнее время?

– Из неприятного: я вижу, что украинцы возвращаются к русскому языку. Грустно, когда слышу от селебрити русский на каких-то публичных мероприятиях. Заметила, последний месяц на моем YouTube-канале тоже увеличилось примерно на треть количество русскоязычных комментаторов. Прямо активно вылезли. И это огорчает. Количество оскорбительных комментариев тоже увеличилось. Лезут и лезут. Я баню, конечно. Даже некоторые мои давние читатели, которые общались уже долгое время на украинском, переходят снова на русский. Что делать? Дальше продолжать свое, вот и все. Украинский язык – это часть нашей ДНК.

Признаюсь, что в первые месяцы, когда только начала общаться на украинском, в разговорах с теми, кто обращался по-русски, переходила. Потом стало стыдно. Просто тупо стыдно. И я такая: а почему это? Чего так легко сдаюсь? Они же все равно понимают? Сейчас общаюсь на русском только с мамой, хотя переписываемся мы на украинском (улыбается).

С Левчиком разговариваю исключительно на украинском. И я, и Наталочка. Знаете, мне уже и сны начали сниться на украинском – заметила такую хорошую тенденцию. Это очень радует, потому что практически всю свою жизнь я была русскоязычной. Хотя украинский учила в школе, институте. Сейчас постепенно-постепенно – разговорилась. Надо сказать, что по сей день фиксирую в голове моменты, когда хочется в общении перейти на русский, но сразу говорю себе мысленно: стоп. Зачем? Свое будущее я хочу строить исключительно на украинском языке. Недавно проводила ревизию в книгах. И все, что написаны на русском, даже переводы иностранных авторов, раздала. Некоторые вынесла на помойку. Я не стану их читать! И не хочу, чтобы Левчик их видел.

– Когда мы разговаривали в прошлый раз, вы делились в интервью впечатлениями от визита в ТЦК (по паспорту Монро остается мужчиной. – Ред.). Рассказывали, что ощущения после посещения военкомата совсем не совпали с ожиданиями. Впоследствии стало известно, что необходимо обновить военно-учетные данные. Вы снова ходили в ТЦК?

– Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это в первую очередь нужно мне.

Возвращаясь к вопросу о впечатлениях, когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень позитивный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один осмотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки. Видела уже тогда рекрутинг, но не углублялась в это, потому что шла в военкомат не для этого. С теми, кто шел по контракту, вот прямо очень носились. И я была восхищена этими молодыми ребятами, смотрела на них, думала: прекрасные. Я всех мысленно благодарила.

Безусловно, перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Даже однажды попросили сфотографироваться. Причем женщина, которая пришла, как я поняла, обновить свои данные. Некоторые женщины – тоже военнообязанные. Короче говоря, мой опыт был положительным. И сейчас, когда наблюдаю, как агрессивно настроена часть общества, мне грустно и за них, и за работников ТЦК. Нельзя делать выводы только по видео, которые есть в интернете. И те, кто пишут всяческие гадости, – они же не предлагают никаких альтернатив. И это касается не только ТЦК, а всего происходящего сейчас с нами.

– Недавно вы получили "серебряную кнопку" от YouTube, зафиксировав у себя на канале 100-тысячную армию поклонников. Сколько ваш канал приносит вам прибыли в месяц?

– Вы знаете, я, откровенно говоря, и не думала, что у меня будет столько подписчиков. Сейчас их – 103 тысячи. И этот YouTube-канал – это моя отдушина. Я удалила свой Telegram-канал, когда поняла, что он занимает слишком много времени и разрушает меня. Сейчас основные мои платформы – это YouTube-канал и Instagram. И я прямо вдохновляюсь тем, что делаю. Сколько зарабатываю? Мне хватает на жизнь. Скромную или комфортную? Ну, на такую, как я бы хотела, пожалуй, не очень достаточно. Но я живу скромно.

– Ну, во всяком случае, жизнь в Киеве – это не менее 20 тысяч гривен в месяц.

– Я бы сказала даже, что в Киеве нужно тысяч 40. Тем более, что у меня кошки, мама-пенсионерка, которой 79 лет. Левчик – пусть не мой ребенок, но все равно. Иногда надо что-то докупить – и я это делаю. Но вы знаете, последний год я довольно легко расстаюсь с деньгами. И они появляются.

– Телеведущий Слава Соломка признавался нам в интервью, что в свое время был скрягой. И даже обращался по этому поводу к психологу, который объяснил, что деньги – это энергия, которой необходимо циркулировать. Мол, если боишься тратить, то деньги и не поступят: а зачем, ты же ими не пользуешься. Говорит, что теперь не с такой осторожностью тратит заработанные денежные средства.

– Я тоже уже не скупердяйка. Раньше экономила, во многом себе отказывала. Было страшно, что денег не будет. Сейчас продолжаю жить достаточно экономно, но это здоровая бережливость. Если чего хочу, то позволяю себе. Правда, иногда триста раз спрошу себя: а действительно ли это сейчас нужно? (смеется) Приходят ли деньги ко мне с легкостью? Я считаю, что каждому из нас дается ровно столько, сколько можем потратить. Если мне в какой-то момент придет 100 тысяч долларов, я испугаюсь, потому что не буду знать, что с ними делать.

Уже молчу о миллионе. Если вам кажется, что миллион долларов решит ваши проблемы, то нет. Эти деньги только добавят сложностей. Поэтому трачу столько, сколько мне приходит. Стараюсь немного отложить, чтобы иметь себе какую-нибудь подушку безопасности в случае чего. Как-то я думала: вот на что мне нужны были бы большие деньги? Так и не придумала. В этом плане я счастливая прямо.

Сейчас у меня немало коммерческих предложений. Наконец имя работает на меня. Оно работало и раньше, но как-то по-другому. Я не была так легко настроена, так благодарна. Немного алчная была, считала, что мне для успеха нужны все и все. Теперь не так. Я выбираю, где мне сниматься, с кем общаться. Уже нет времени на время быть не собой.

Вот сегодня мы с вами разговариваем на презентации YouTube-шоу Надежды Матвеевой. Я стала героиней ее первого выпуска. Согласилась на предложение, хотя не снимаюсь на YouTube-каналах коллег, потому что у меня есть свой. Зачем мне делать рейтинг кому-нибудь? Но идея меня очень увлекла. Мне нравится, что создаются такие шоу – по-современному информативные, но вместе с тем очень нежные. И еще прошу обратить внимание, что его ведет женщина 50+, которая не скрывает свой возраст. А у нас таких примеров немного в развлекательном жанре. Природных телеведущих не очень молодого возраста, без лишнего тюнинга, которые могут находиться на одной волне с разными поколениями. Это мне в Наде очень импонирует.

У нас есть телеведущие старшего возраста, но в большинстве – это "говорящие головы". Есть и певицы – но перетюнингованные, со странной какой-то Вселенной. Ну, давайте будем честными. А в мире в это время наблюдается большой запрос на знаменитостей среднего возраста. Поэтому Надя Матвеева – это классно.

– К слову, как вы относитесь к своему возрасту?

– Сейчас работаю над этим с психотерапевтом (смеется). Она заметила, что я постоянно акцентирую внимание на своем возрасте – я его не принимаю.

– Возможно, потому и пошли учиться на психолога – чтобы помогать себе?

– Нет, там другая история: я искала новые смыслы. Учусь на втором курсе магистратуры, в частном вузе. Сейчас пишу курсовую и кайфую от процесса. Буду ли работать по специальности? Не знаю. На последней дисциплине у нас был опрос: кто еще не решил – заниматься психологией или нет? Я честно призналась. У меня нет четкого решения. Мне нравится учиться этой профессии, интересно с одногруппниками. К слову, когда я собиралась на знакомство с ними, думала, что я самая красивая и умная. А выяснилось, что там таких много. И это для меня был удар (смеется). Потом успокоилась: все красивые и умные, но и я тоже.

– Сейчас вы по паспорту Монро. Думали ли над тем, чтобы изменить и имя?

– Я сожалею, что не сделала этого, когда меняла фамилию. Узнала, что так можно, когда уже получала новые документы. Мне никогда не нравилось мое имя (Александр. – Ред.) – это ужас какой-то просто. Как обращаются ко мне в вузе? Пани Монро. Я настаиваю на этом. Хотя очень переживала, когда решилась впервые об этом попросить. Но, как выяснилось, в этом нет ничего страшного. Хочешь иначе? Скажи людям, как к тебе обращаться. Это просто, как выяснилось.

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