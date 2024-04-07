'Красиво тебя посылают'. Монро – о впечатлениях от недавнего визита в ТЦК и откровенно о своих заработках во время войны

Телеведущая и блогер Монро недавно публично рассказала, что уже почти полгода носит другую фамилию. И чтобы привести все документы в порядок, трансгендерная представительница шоу-бизнеса нанесла визит в ТЦК, поскольку по паспорту она остается мужчиной. В интервью OBOZ.UA артистка призналась, что впечатления, оставшиеся у нее после посещения военкомата, совсем не совпали с ожиданиями.

Также травести-дива откровенно рассказала о своих заработках во время войны. Артистка, ранее получавшая немало предложений провести корпоративные вечеринки, не скрывает, что сейчас, как и большинство ее коллег, не имеет этих приглашений из-за отсутствия спроса на развлечения.

С Монро мы встретились на допремьерном показе фильма "Материнский инстинкт", который с успехом начал свой путь украинскими кинотеатрами.

– Чем вы сейчас зарабатываете? Что сейчас является основной частью ваших доходов в такое непростое время?

– С начала полномасштабной войны основным моим заработком стал YouTube-канал. Я рада, что восемь лет назад начала активно публиковать видео. И, кстати, сначала зарабатывала в месяц долларов 20. А на 100 долларов вышла, пожалуй, года через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь. А сейчас мне хватает заработка в интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и на какие-то маленькие радости. Это небольшой доход, но все относительно – мне достаточно.

В интернете рассказываю исключительно о себе – людям интересна моя жизнь. Наблюдая за мной, моими мыслями, трансформациями, они зеркалят и находят что-то личное для себя. Мне кажется, уникальность моих постов еще и в том, что не использую других людей. У меня нет никаких сплетен. Так иногда, знаете, совсем немного. И стараюсь быть в настоящем времени. Не тянуть за собой прошлое. А о будущем сейчас, согласитесь, не очень-то и поговоришь. Поэтому здесь и сейчас, вот в этом моменте – такова концепция.

– А сколько времени отнимает у вас эта работа?

– Работать приходится постоянно. Начинаю, когда проснулась: есть настроение – снимаю утренний влог. Нет – стараюсь себя не насиловать. Однако надо понимать, что если не выкладываешь на YouTube какое-то время свежее видео, выпадаешь из рекомендаций даже для людей, которые на тебя подписаны. YouTube очень хитренький. Как и Instagram, кстати. Если ты не активен, то все – тебя нет. Ты не в рекомендациях, тебя не предлагают. Условно нужно снимать минимум два видео в неделю. Не лениться. Это может быть некий лайфстайл-блог или просто "болталка" – общение со зрителями, прямой эфир.

Но есть еще один любопытный момент. Даже если ты соблюдаешь все правила – публикуешь исключительно оригинальный авторский контент, но, например, используешь музыку лейблов, вышедших из России (а этот контент в РФ заблокирован), YouTube реагирует на это. Красиво тебя куда посылают – засовывают туда, где тебя никто не увидит. И тебе снова приходится оперативно снимать какие-нибудь видео, чтобы тебя увидели. А потом все это продвигать в своих соцсетях.

По факту – это ежедневная полноценная работа. Вроде бы выглядит все очень весело, и в принципе я к этому так и отношусь, но это работа, в которой недостаточно добросовестно трудиться, нужно еще соблюдать определенные правила.

– Что лучше всего смотрят на вашем ютуб-канале?

– Лучше всего – цены на продукты. Очень редко хожу по супермаркетам, но когда бываю, что-то снимаю, сравниваю цены. Это прекрасно идет – смотрят просто все. Минимум 50 тысяч просмотров выходит у меня за такой контент.

– А в денежном эквиваленте сколько это?

– 50 долларов, может быть – 60. Условно говоря, в Украине тысяча просмотров – это доллар. Чтобы вы понимали, в России до войны было 2 доллара. И сейчас, думаю, тоже. YouTube, начисляя вознаграждение, отталкивается от экономической ситуации в стране. Во Франции, скажем, тысяча просмотров приносит блогеру не менее 5 евро. К сожалению, мы бедная страна, потому такие доходы. И даже если в вашем видео будет четыре рекламных паузы, то все равно вам насчитают 1-1,5 доллара. Иногда 2, если видео хорошо "залетит".

Что еще нравится моим читателям? Классно смотрят макияжи, обзоры косметических средств. А вообще, знаете, раз на раз не приходится. Иногда кажется, что сделала классное видео, а его не смотрят, почему-то неинтересно. Заходят на видео (отметила для себя такую тенденцию) о том, что доступно. К примеру, иду в какой-то масс-маркет косметики – туда ходят почти все, поэтому интересно.

Еще заметила тенденцию: какие-нибудь развлекательные события воспринимаются не то что агрессивно, люди их просто не смотрят. Потому что либо находятся в тех городах, где нет развлечений, либо не интересуются таким, потому что комендантский час и все заканчивается довольно рано. Плюс воздушные тревоги. Да и вообще украинцам сейчас не до развлечений. Новости? На моем канале люди в большинстве своем не хотят этого. Но есть масса других каналов, куда приходят именно за этим. Ко мне идут за радостью, за советами, за поддержкой.

– Одна из последних новостей о вас в СМИ – это интервью, в котором рассказали, как уже во время войны ходили в ТЦК. Вы сказали: "Шла туда как на расстрел". Не имели ли впоследствии из-за этого проблем?

– Слушайте, я такую рекламу сделала ТЦК! Ну, не знаю… Сказала, что "шла туда как на расстрел", потому что ожидала какого-то не такого отношения к себе – вот и все. Почему кто-то должен был обижаться? Я максимально пыталась все на позитиве преподнести. Рассказывая о ТЦК, старалась объяснить людям, что не нужно бояться – это не следственный изолятор. По крайней мере, я там не почувствовала какого-нибудь негативного отношения. Даже думаю об этом написать книгу, потому что фиксирую все свои ощущения и события с самого начала большой войны.

Удивляюсь, почему государство до сих пор со мной не сотрудничает. Я в Украине, никуда не уезжаю. Максимально стараюсь положительно озвучивать происходящее в государственных органах. Я же ходила не только в ТЦК, но и в поликлинику, потому что проходила военно-врачебную комиссию, РАГС. Это все было нужно для документов. В 45 лет мне необходимо было вклеить в паспорт новое фото или получить id-карту, и я задумала заодно сменить фамилию на Монро. Почему не сделала этого раньше – не знаю, мысли такие были.

Далее решила, что нужно все свои документы оформить юридически грамотно, чтобы ко мне не было никаких вопросов. Это началось летом прошлого года и закончилось в начале этого. Имел место очень долгий процесс, постоянно ходила, доносила какие-то бумаги. Наблюдались и некоторые бюрократические моменты, но мне было не сложно. И плюс вышла наконец из своего пузырька в реальный мир, увидела, как это происходит, как люди живут, кто приходит, как относятся работники.

Я специально сидела в очередях, чтобы все для себя фиксировать. И, честно признаюсь, была поражена разницей между историями, которые распространяются в интернете, и увиденной реальностью. Никого не паковали при мне. Конечно, разные ситуации бывают, как и разные люди – в любой сфере. И то, что мы видим в Telegram-каналах, действительно, наверное, имеет место тоже. Как людей заламывают, избивают, издеваются – но это не массово. То, что я видела, все было в рамках закона.

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