'Возможно, она беременна'. Новый бойфренд Наталки Денисенко подколол актрису перед камерами из-за ее 'новой груди'

Вокруг актрисы Наталки Денисенко начали распространяться слухи о ее будущей беременности. Произошло это после того, как она появилась в раскованном образе на премьере фильма "Коли ти розлучишся?" и частично обнажила грудь. Эти разговоры подогрел также ее бойфренд – Юрий Савранский.

На изменения во внешности обратила внимание журналистка ТСН, которая поинтересовалась, что мого быть поводом к новому имиджу и якобы заметно увеличенной груди. Артистка ответила уклончиво, не подтвердив и не опровергнув предположения.

Ситуацию в шутку прокомментировал ее бойфренд Юрий Савранский, который сопровождал Денисенко на премьере фильма. "Возможно, Наталка просто беременна", – сказал он перед камерами, после чего тут же добавил: "Я шучу". Сама актриса на это отреагировала смехом.

В ответ на вопрос журналистки об изменениях во внешности Денисенко дала развернутый комментарий, в котором объяснила свою позицию относительно подобных тем.

"Вы не первая, кто мне задает этот вопрос. Знаете, женщины в нашей современности могут делать с собой, своим телом все, что угодно. Сегодня вот я в черном, в черном платье. Это такой провокационный наряд, потому что я всегда хожу в белом, и я специально взяла такой наряд, – отметила она и выставила медийщице личные границы. – Когда вам задают такие вопросы: а когда дети? а что это ты потолстела? а ты не беременна? а чего ты сделала себе грудь? – надо четко ставить свои границы и говорить: это не ваше дело".

Она добавила: "Когда я захочу рассказать о чем-то в своей жизни, например, о помолвке, о том, что я беременна, или о какой-то новой роли, то я обязательно это скажу".

На красной дорожке актриса появилась вместе с Савранским в парных образах с прозрачными элементами. Денисенко выбрала облегающий черный наряд с сетчатым топом и корсетной основой, дополненный прозрачной юбкой, черным бельем и чулками с подтяжками. Образ завершали лаковые каблуки, зачесанные назад волосы с эффектом "мокрой" укладки и сдержанный макияж.

Ее спутник поддержал стилистику, выбрав прозрачный черный верх, сквозь который была видна татуировка, а также широкие черные брюки.

