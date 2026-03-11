Наталка Денисенко с новым бойфрендом в парных 'голых' образах подразнили подписчиков на красной дорожке. Фото

Актриса Наталья Денисенко появилась на красной дорожке в довольно провокационном образе – и не одна. Вместе с бойфрендом Юрием Савранским она устроила настоящий модный перформанс, выбрав парные "обнаженные" луки.

Кадры с события актриса опубликовала в Instagram. Для выхода она надела облегающий черный наряд с полупрозрачными элементами. Верх состоял из тонкого сетчатого топа с длинными рукавами, под которым просматривался темный корсетный элемент.

Образ дополняли прозрачная юбка, из-под которой выглядывало специальное черное белье и черные колготы с подтяжками, и остроносые лаковые каблуки. Волосы Денисенко зачесала назад с эффектом "мокрой" укладки, а макияж сделала в сдержанных, но выразительных оттенках.

Ее спутник поддержал стилистику "голого" образа. Он появился в прозрачном черном топе из сетки, сквозь который были видны татуировки на груди и руках. Лук завершали широкие черные брюки и минималистичные аксессуары. Пара позировала, обнимаясь, целуясь и демонстрируя нежность перед камерами.

По словам Денисенко, выбор такого наряда был символическим и связан с внутренними изменениями в ее жизни. Более того, годами актриса носила исключительно белую одежду, поэтому полная ее противоположность – новенькое в имидже знаменитости.

"Я никогда не была "белой и пушистой", скорее я – неудобная и безумная женщина. Своим образом я хочу подчеркнуть собственную свободу и дозволенность быть любой! Я могу свободно выражать свои темные и колючие стороны, мне хочется просто быть честной с собой и своими желаниями!" – написала актриса.

Она также добавила, что этот образ символизирует завершение важного этапа в ее жизни: "Этот наряд – завершение еще одного раздела в моей жизни. Это был очень важный период трансформации, и я искренне ему благодарна. Сейчас я чувствую, что пришло время двигаться дальше. Ведь каждый конец – это новое начало".

