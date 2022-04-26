'Вова, ты сеешь ненависть!' – 'Я говорю правду!' Макаревич рассказал о дружбе с Соловьевым

Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что долгое время дружил с пропагандистом Владимиром Соловьевым, однако только сейчас стал понимать, что с человеком происходит. По его словам, Соловьев стал "жутко, по-хамски вести эфиры с какими-то дикими словами".

Об этом Макаревич заявил в интервью Ксении Собчак для программы "Осторожно: Собчак" на YouTube. Однажды музыкант заявил своему другу Соловьеву, что он сеет ненависть, но тот опроверг его слова, более того, сказал, что говорит правду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Давно, еще лет восемь назад, я был дружен с Вовой Соловьевым. Это довольно долго продолжалось. Я только сейчас вижу, что с этим человеком начинает происходить. Вот на радио я его слушал, и я ему пишу: "Вова, ты сеешь ненависть". А он мне отвечает: "Я говорю правду". Сейчас я понимаю, что, наверное, это была далеко-далеко идущая установка. Поссорить людей проще, чем помирить", – сказал Макаревич.

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Он добавил, что трансформация Владимира Соловьева, его позиция и слова, несущие пропаганду россиянам, тщательно продуманы, ведь ведущий, по мнению Макаревича, проделал хорошую работу над собой.

"Делать то, что он делает, не убедив себя в том, что он прав, думаю, невозможно. Эта очень хорошая работа над собой. Если человек сначала программирует свои мысли в соответствии с тем, что от него требуется, а потом начинает так думать, то, может быть, технически это качество хорошее. Но мне всегда страшно интересно – ты сам где тогда?" – сказал артист.

Далее журналистка Ксения Собчак поинтересовалась, как Макаревич объясняет себе "кодекс чести Соловьева". Напомним, в 2019 году пропагандист не стал комментировать слова Макаревича о том, что музыкант стыдится прошлой дружбы с ним. Телеведущий-путинист назвал свое молчание кодексом чести.

Андрей Макаревич, отвечая на вопрос, заявил, что если он с человеком сходится во взглядах на разные сферы жизни, и лишь в некоторых – нет, то такие темы просто обходят стороной, однако есть грань, которую Соловьев перешел.

"Можно любить власть или нет, это дело вкуса, но поддерживать войну… Для него это хорошая сторона. Он стал как-то жутко, по-хамски вести эфиры с какими-то дикими словами, которые вообще в эфире не приняты из соображений хорошего тона. Он умный человек и прекрасно понимает, что делает, и, наверное, знает, зачем", – сказал Макаревич.

Музыкант кратко подытожил, что он – "нерукопожатный человек" с Владимиром Соловьевым.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Андрей Макаревич убежден, что россияне не будут выходить на митинги против войны в Украине, поскольку им сейчас не до того.