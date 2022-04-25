'Не до того уж. Ищут, что пожрать': Макаревич о том, почему россияне не выходят на митинги против войны

Популярный российский рок-музыкант, основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич убежден, что россияне не будут выходить на митинги против войны в Украине, потому что сейчас им не до того. По его мнению, сейчас сограждане ищут, что пожрать, а "чесаться" нужно было раньше.

"Потрачено то время, во-первых... Во-вторых, я не вижу, кто сегодня куда пойдет... Не до того уж. Ищут, что пожрать. Здесь еще куда-то идти. Ну, получишь палкой по башке, и с работы тебя выгонят. Все", – сказал Макаревич в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

В то же время, рок-музыкант считает, что поддерживать вторжение РФ в Украину способны только ненормальные.

"Не может быть нормальный человек за массовое убийство граждан, понимаешь? Ну, не может, это уже ненормально", – отметил он.

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Макаревич добавил, что коллективная вина за войну в Украине будет преследовать россиян очень долгое время.

"Печать этой вины будет долгое время на всех, это точно. И это в любой стране мира будет ощущаться. Спасибо нашей дорогой партии и правительству", – подчеркнул музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Макаревич признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а политиков.