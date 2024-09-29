'Вот вам еще одна повестка'. Актер Владимир Николаенко – о призыве в ряды ВСУ, роли Зеленского и подозрительном молчании россиян на съемках в Киеве

Владимир Николаенко – народный артист Украины, актер знаменитого Театра имени Ивана Франко в Киеве. Кинозрителям он известен по ролям в многочисленных фильмах и сериалах, в частности "Последний москаль", "Большие дяди", "Сваты".

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В интервью OBOZ.UA Владимир Николаенко рассказал о съемках с российскими актерами на украинских площадках, вспомнил, как популярность однажды спасла его от немалого штрафа. А также упомянул свою роль Зеленского в театре и реакцию зрителей на эту известную фамилию. Наш разговор с актером состоялся во время съемок новогоднего фильма "Поезд в 31 декабря".

– Владимир, готовясь к интервью, подсчитала, что в следующем году исполнится 30 лет, как вы работаете в Театре Франко.

– Совершенно правильно. Но в этом нет ничего удивительного, зайдите в театр и спросите, кто сколько здесь служит. Услышите: и 30, и 40, и даже 60 лет. Как праздновать творческий юбилей? Посоветуемся с сокурсниками, которые тоже здесь работают – Вадик Поликарпов, Лариса Красовская. Мы в один год пришли в театр.

Нам очень повезло, как только окончили институт – и получили такие шикарные предложения. Я об этом узнал на выпускном, услышал: "Володя, вас приняли в знаменитую труппу франковцев". Какие-то минуты даже не мог понять, что это правда: "Да вы что?". Не поверите, в том году я убил сразу трех зайцев: окончил театральный институт, получил работу в театре Ивана Франко, и в августе женился. Помню, звоню будущей жене, чтобы порадоваться новостью о Театре Франко. А она как раз черешни обрывала на дереве. Едва не сорвалась с него, когда ей мама передала сообщение от меня: "Света, здесь Вова такое рассказывает!"

Моя жена – преподаватель музыки, ученики ее любят. Познакомились мы студентами. Когда было тяжело, с ребятами шли в общежитие к девушкам из консерватории, они нас кормили, а мы их развлекали. Так и завели знакомство. У нас два взрослых сына. Младший служит сейчас в ВСУ. Сам ушел в двадцать один год. Старшему – 29. Есть уже внук Тимурчик, наша большая радость. Мне с мальчиками везет (смеется). Сын с невесткой работают логистами в сети супермаркетов.

Наши сыновья не выбрали для себя творческие профессии, но мы с женой никогда на этом не настаивали. Однажды привез старшего на съемки, ему было лет семь. Снимали на Киевском водохранилище. Середина осени, тепло, красиво. Но работали целый день. А когда приехали домой, он упал на пороге с криком: "Все, больше в кино не снимаюсь!" Я бы и не подумал, что так устал – он там бегал, гулял, может, в массовку где попал – больше ничего. Младший снимался со мной в одной картине. И на четвертом дубле своей сцены заявил: "Вези домой. Я больше ничего не хочу!" Едва уговорили, последний дубль снимали со спины. Так я отбил у детей желание идти в искусство (смеется).

– В конце прошлого года все медиа опубликовали информацию, что вы получили повестку и находитесь в ВСУ. Об этом рассказал ваш коллега Богдан Бенюк в одном из своих интервью.

– Что это была за история? Сейчас расскажу. Тогдашний директор нашего театра собрал мужской состав коллектива. Сообщил, что следует оформить все необходимые документы в ТЦК. Я за три дня прошел врачебную комиссию, получил заключение с рекомендацией подтвердить определенные медицинские диагнозы в научных институтах, но не сделал этого. Кроме актерской работы, у меня еще преподавательская – все время занят. И мне вручили повестку с отсрочкой на три дня – попрощаться с родными.

Отправили в Чернигов. Помню, выстроили среди леса всех новоприбывших, приехали ребята из части. Спрашивают: "Сколько лет?" Кто-то отвечает: "40". Говорят: отходите влево. Меня спрашивают, отвечаю: "54". Машут рукой: вправо. И со мной там очутились еще несколько товарищей моего возраста. Нас вернули обратно в Киев. В ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас в эту часть, значит, отправитесь в другую. Вот вам еще одна повестка". Да и там меня не взяли. Эти карусели продолжались месяц, морально было тяжело.

Очень непросто это перенесла жена, потому что к тому времени уже находился на службе наш сын, а теперь – еще и за меня волнуйся. Говорила мне: "От переживаний подкашиваются ноги". Однако у меня не было мыслей, что надо из отлинять или что-то такое. Но впоследствии меня вернули в театр, сейчас имею бронь. С Богданом Бенюком мы занимаем одну гримерку в театре, дружим. Он мне постоянно звонил по телефону, спрашивал, что и как.

– В свое время вам приходилось, как и многим коллегам, работать на съемочной площадке с российскими актерами. Как вспоминаете это время?

– Помню, еще до 2014 года снимался в картине "Правдивая история об Алых парусах". С Альбертом Филозовым, Михаилом Светиным, Юрием Стояновым. И ничего такого, что меня смутило бы, на съемках не было. Стоянов все время бегал к монитору смотреть, какой получилась сцена. У него привычка такова еще со времен "Городка", в котором выступал не только актером, но и режиссером. Филозов транслировал невероятное спокойствие, такое, что можно было только позавидовать.

Позже долгое время снимался в сериале "Майор и магия" с Марией Берсеневой, известной по главной роли в кинокартине "Маргоша". Мы беседовали только на свободные темы – все. Это уже было после 2014 года, они вели себя очень аккуратно здесь. У меня иногда даже закрадывалось подозрение, что их кто-то предупреждал перед съемками: о политике – ни слова. Потому что об этом разговоров не заводилось. А когда я начинал, например, говорить "вот видите, что у вас в России делается", мгновенно переключались на другие темы. Хотя было ясно: они все понимают и видят.

– Зрители вы очень запомнились ролью в комедийной телекартине "Последний москаль". Главного героя – москаля Валеру – там исполнял российский актер Игорь Скрипко. Где он сейчас?

– Игорь – не москвич, хотя играл у нас представителя так называемой золотой молодежи. Он родом из городка Сызрань. Из многодетной простой семьи, совсем не мажор. Его семья имеет украинские корни. Дедушка родился где-то под Полтавой. Девичья фамилия мамы – украинская. Рассказывал, что у них в семье по праздникам пели наши песни. Да и сам уже понемногу разговаривал по-украински на съемках. Сейчас, насколько мне известно, он работает в одном из российских театров, достаточно успешен в профессии. Мы подписаны друг на друга в Facebook, вижу его сообщения.

– Как относитесь к тому, что украинская актриса Галина Безрук, исполнительница главной женской роли в этой картине, живет и работает сейчас в России?

– Ну как? Так случилось, что она нашла себе там мужа, у них – общий ребенок. Считаю, что именно это обстоятельство связывает ее по рукам и ногам. Ну и потом: каждый выбирает себе сам себе дорогу. У нас не было с ней разговоров об этом.

– Как вспоминаете страшный день – 24 февраля 2022 года?

– Конечно, был, как и все, шокирован. Что делать? Куда идти? На следующий день мы семьей уехали к родственникам в Черкасскую область. В середине марта вернулись. Начались репетиции в театре, съемок – не было. Впоследствии стали приглашать и на съемочную площадку.

– Ваши гонорары во время войны сильно изменились?

– Они не изменились, но инфляция сделала свое дело. Вчера поехали с женой в супермаркет – три тысячи гривен непонятно куда вылетели. Стоим на кассе, оба – в потрясении каком-нибудь. А когда мы едем к родным в село, везем гостинцы не только теще, но и ее соседям. Раньше тратили на поездку две тысячи, потом четыре, вот недавно уже шесть, а в следующий раз, думаю, до "десятки" дотянем. Но бывать там очень любим. Одна бабушка-соседка говорит: "Ничего мне не везите, только гречневого хлеба хочу". Другое: "Кроме фиников ничего не нужно". Вот бегаем перед поездкой, ищем: гречневый хлеб, финики.

– Еще в одном комедийном сериале "Великие вуйки" с вами играет артистка Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИАГра". С началом вторжения она нашла временное убежище от войны за границей. Вам известно, где она живет ?​​

– Не могу вам ничего рассказать о ней, потому что не знаю, где она сейчас и как живет. Когда снимались, отметил для себя, что она очень пунктуальна – ни разу не опоздала, всегда приходила с выученным текстом. Меня это, честно говоря, немного даже удивляло, потому что знаю, какими бывают представители шоу-бизнеса. Приезжала все время на своем автомобиле, рассказывала, что обожает управлять. Я тоже за рулем отдыхаю, мне это очень близко.

Я, честно, представлял ее совсем другой. Такой, какой видел в музыкальных клипах. А тут просто зауважал. Хотя, знаете, я не думаю, что эстрадные певцы чем-то сильно отличаются от актеров. Они тоже в большинстве своем абсолютно адекватные люди. Да и зачем "включать звезду"? Когда-то Софи Лорен говорила о своей популярности так: это первое время приятно, а дальше так надоедает, когда на тебя постоянно показывают пальцем.

– А с вами такое бывало?

– Когда мы после "Последнего москаля" уехали на гастроли по западной Украине, вы не представляете, что это было! Иду с коллегами обедать – тыкают пальцами. Сижу в кафе, ничего не могу в рот взять, потому что просто фотографируют. Подходят, что-то спрашивают. Сначала я испытывал просто шок от всего этого, а потом привык и теперь уже отношусь спокойно. Смешно, когда идешь с женой по улице и с тобой здороваются женщины, которых впервые в жизни видишь.

– Когда готовилась к разговору, под одним из ваших интервью в интернете увидела комментарий поклонницы, которая спрашивала, женаты ли вы. А дальше написала, что если свободны, то, мол, перезвоните по такому-то номеру.

– Я этого не видел (смеется)! Но расскажу историю, которая произошла со мной буквально на днях. После спектакля забежал в магазин за творогом на завтрак. Уже поздно было, час девятый. Стою, выбираю. Подходит женщина, и так грозно мне: "Владимир?" Меня подбросило от неожиданности: "Да! А что произошло?" – "Почему мы не можем попасть на спектакли в ваш театр? Дайте свой номер телефона!". Говорю: "Заходите на сайт, приходите в кассу театра. Я вам ничем не помогу, правда. Билеты никак от меня не зависят". Сам думаю: надо убегать, потому что еще побьет. И – к выходу. А дома думаю: а творог-то где?

Один раз на автомобиле проехал на желтый свет – спешил на спектакль. Останавливают: "Куда так летим?" Говорю: "На работу опаздываю, простите". А гаишник так наклоняется к окну, пристально всматривается: "О, "Наталка Полтавка!" Думаю: ну надо же! Узнали не по кино, а театральной работе. Было очень приятно.

Помню, когда после приема в труппу Театра Франко впервые зашел в наш театральный буфет, то встретил там легенду Нонну Копержинскую. В одной руке – папироса, в другой – рюмка с коньяком. Я просто застыл на месте! Сейчас у артистов нет нимба над головой. Они живут нормальной жизнью. Ходят по магазинам, как все. Покупают творог (смеется).

– В спектакле "Хозяин" в театре "Созвездие" в свое время у вас была небольшая роль – персонажа Зеленского. Когда работали над постановкой, вероятно, не думали, что впоследствии эта фамилия станет такой известной.

– Да, потому что спектакль создавал еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом. При его каденции мы кажется его играли всего один год. И когда ко мне обращались на сцене "господин Зеленский", в зале время от времени слышал такой легкий смешок (улыбается).

– Мы с вами разговариваете на съемках новогоднего комедийного фильма "Поезд в 31 декабря". Сегодня у вас ночная съемка. Трудно работать, когда другие отдыхают?

– Честно признаюсь, ночных я не люблю, еще – зимних. Мне нужно себя дополнительно настраивать на такие подвиги (смеется). Я "жаворонок", просыпаюсь иногда в шесть утра. А в 11 вечера люблю читать книгу и через некоторое время – брык, моментально засыпаю. Как выдерживаю в бодрости ночные съемки? У меня есть два критических периода, когда организм требует уйти в отключку: в два часа ночи и где-то пять утра. В остальное время проблем не возникает. Так случилось (и это, конечно, хорошо), что у меня сейчас очень много работы. Вот сегодня, например, утром была репетиция. Потом помчался на радио. Мы там записываем в ролях детективчика для канала "Культура". Впоследствии к студентам своим побежал. Перекусил и приехал на железнодорожный вокзал, где снимаем "Поезд".

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