'Почему разговариваешь на украинском?' Александр Печерица – о 'совке' в головах родственников, новую профессию и самых тяжелых моментах на войне

Народный артист Украины Александр Печерица ("Крепостная", "Сага", "Столетие Якова") с начала полномасштабного вторжения России мобилизовался в ВСУ. Полтора года актер находился на фронте, а в начале января стало известно, что он уволился с военной службы по семейным обстоятельствам.

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OBOZ.UA удалось поговорить с актером на премьерном показе сериала "Врач по призванию" в рамках Одесского международного кинофестиваля, который осенью покажет "1+1 Украина". В интервью Александр Печерица рассказал, какую профессию сейчас осваивает, а также вспомнил свое детство в русскоязычной семье и объяснил, почему сейчас не общается с родственниками из России и Беларуси.

– Как изменилась ваша жизнь, когда вы вернулись с фронта?

– Мы все изменились, и все вокруг тоже очень изменилось. И степень этих изменений мне даже трудно сейчас как-то оценить или постичь. Но то, что мы никогда не будем жить по-прежнему, – это факт. Поменялись темы, графики жизни, поменялись боли. Раньше моя творческая жизнь зависела от графиков спектаклей и съемок, а сейчас все подчинено графику включений и выключений света.

– Удавалось ли вам за время пребывания на службе приезжать в Киев, чтобы играть спектакли (Печерица – актер столичного Театра Франко. – Ред.)?

– Только дважды за полтора года мне удалось приехать, чтобы сыграть "Украденное счастье". Обращался к командованию воинской части с просьбой предоставить такую возможность. И слава Богу, мои командиры пошли на уступки и позволили мне пару дней своей жизни отдать театру.

– Как вы приняли решение для себя уйти на фронт?

– Я никогда не планировал и не мечтал менять профессию. Потому что это дело моей жизни, самое любимое из того, чем занимаюсь. Стал в ряды Вооруженных сил волей случая. В первые дни вторжения, когда на улицах Киева усиленно готовились к обороне города, я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте. Спросил, чем могу быть полезен. Говорю: "У меня есть автомобиль, две руки, две ноги – готов делать все, что скажут".

Сначала помогал возводить укрепления, потом развозил ребятам еду, впоследствии, когда начали ощущаться проблемы с лекарствами, этим занимался. А потом пошел в военкомат. Там мне сказали, что необходимо брать в руки оружие, потому что в Киев идут вражеские колонны, надо отбиваться. Я мобилизовался.

– Было тяжело на войне?

– Было непросто, потому что должен был привыкать ко многим вещам. Первое и самое главное: ты себе больше не принадлежишь. Не можешь сам куда-нибудь пойти или уехать. Иногда создавалось впечатление, что ты как будто больше не ты. И это сложно. Во-вторых, очень много вещей, к которым привык в повседневной жизни, внезапно исчезают. Особенно на линии фронта. Помыться где-нибудь теплой водой – это роскошь. Да и часто просто помыться, когда ты на передовой, в боях, – нереальная задача.

Но вместе с тем я нашел немало прекрасных людей на своем военном пути. Я всегда был окружен хорошими людьми, но дружба в армии – это немного другое. Она основана на доверии и взаимопомощи. Когда все время есть рядом те, кто может помочь, выручить, подсказать, гораздо легче. Так случилось, что я стал частью очень хорошей команды. Я кайфовал от этого, что так много таких людей встретилось мне на пути.

Через полтора года я уволился со службы, но бывших военных не бывает. Сейчас продолжаю держать связь со своим подразделением, а параллельно получаю образование военного психолога, потому что хочу быть полезным и дальше. Посещаю специализированные курсы, где нас учат, в частности, определять, насколько находившийся какое-то время в экстремальных боевых условиях тот или иной боец нуждается в психологической реабилитации, преподают методики адаптации военнослужащих к обычной жизни. Это очень действенные программы.

– В сериале "Врач по призванию" вы сыграли одного из медиков детской больницы, события в которой происходят после полномасштабного вторжения. На премьерном показе журналисты со съемочной группой посмотрели две первые серии картины. Какие ваши впечатления?

– Когда читаешь сценарий, в воображении часто фантазируешь историю, которую будешь играть. Такая тенденция есть, по крайней мере, у меня. А вот появился результат. И ты думаешь: ого, а вот об этом я так не думал! О, а тут и такое завертелось! И еще какие-то смыслы, и еще какие-то глубины. Как будто сцена, когда снимали, была для меня прозрачной, а оказывается, что она еще и об этом. Знаете, эта картина получилась гораздо более объемной, чем мне казалось. Мне понравилась история, и я понимаю, насколько она сейчас важна.

– Как изменились гонорары актеров во время войны? Ваши коллеги рассказывали нам в интервью, что было время, когда платили почти втрое меньше, чем до февраля 2022 года.

– Честно говоря, я считаю этот вопрос некорректным. Не хочется озвучивать какие-то суммы еще и потому, что, давая согласие на роль, мы подписываем документы, где есть условие о неразглашении финансовой части соглашения. Гонорар каждого артиста – это индивидуальное дело. Тебе предлагают условия – ты соглашаешься или нет. Кроме того, понимаешь, что война в стране.

Это, возможно, и ответ на вопрос, который вы мне пока не задали. Нужно ли снимать игровое кино во время войны? Нужно. И я подчеркиваю это в каждом интервью. Людям, работающим в киноискусстве, тоже нужно кормить семьи. Но прежде всего такая работа – это возможность исповедоваться, пропускать через себя какие-то мысли, страхи. Это отличная терапия. Плюс киноиндустрия продолжает жить, а это очень важно – мы двигаемся, развиваемся, растем. Мне очень нравится, что у зрителя сейчас есть потребность в качественном украинском контенте. Конечно, это не значит, что мы завтра начнем конкурировать с каналами HBO или Netflix. Для этого нужно пройти определенный путь, но радует, что мы сейчас на каком-то этапе этой дороги.

– В прошлом году вы получили звание народного артиста Украины. К тому времени вам исполнился 41 год. Во сколько обычно получают такую почетную награду?

– Я не наводил справки. Знаю, что и у нас в театре есть люди, которые примерно в этом возрасте, может быть, даже в более молодом, получали звание народного артиста. Что могу по этому поводу сказать? Конечно, такие награды – это очень клево. В том плане, что это своего рода указатель, что двигаешься правильно. Но, как известно (не помню, кто это сказал, но мне кажется гениальным), удачи ничему не учат, учат – неудачи. Вот тогда ты, получив волшебный пендель, берешь себя за бары, собираешься, становишься сильнее и идешь дальше.

– Скажите, пожалуйста, почему вы так мало рассказываете публично о личном и почти не выставляете в соцсетях совместные снимки с женой – актрисой Анастасией Остреиновой ("Кофе с кардамоном", "Домик на счастье", "Сага", "Подари мне жизнь", "Отдел 44")?

– Я не люблю распространяться о личном. Обо всем, что нам нужно, мы поговорим под одеялом. Любовь – это дело домашнее, зачем людям показывать?

– В одном из своих интервью вы признавались, что очень непросто переживаете разлуку с сыном (с начала полномасштабного вторжения Анастасия Остреинова с маленьким Александром нашли временное убежище за границей. – Ред.).

– Возможно, буду банальным, но скажу, что рождение сына – это самый счастливый момент в моей жизни. И все, что с ним связано, – это исключительно смысл и бытие. Благодаря ему я переосмыслил и понял многое. И себя, и родителей, и бабушку с дедушкой, наверное, уже начал понимать. И это круто! С рождением сына я осознал: все, уже взрослый, больше не мальчик. Я уже мужчина, и у меня уже есть ответственность не только за себя, но и за маленькое существо. Ты его защитник, ты его кормилец. У тебя есть обязанности – и они сильнее тебя. Да что я вам рассказываю? Все люди об этом знают.

Нашему малышу четыре года. Он очень активен. Как говорила моя покойная бабушка о таких детях – вер-то-лет. "Ой, вертолет!" – отзывалась она о непоседливых внуках. А наш непоседа умноженный на два. Непоседючка! Насте иногда бывает тяжело, конечно. Но ведь, с другой стороны, ребенок – это же радость и счастье.

– Как в вашей семье отреагировали на скандал, в который попала Анастасия после выхода на экраны сериала "Успеть до 30" (в картине актриса сыграла героиню из Коломыи, которая, по мнению некоторых зрителей, изображена карикатурно. В свою очередь Анастасия отреагировала на хейт, подчеркнула, что лента создана в жанре сатирической комедии и это следует учитывать, просматривая ее. – Ред.)?

– Да какой там скандал, я вас прошу! В любом случае: нам свое делать. Актеры играют, зрители смотрят, критики – критикуют. Разумеется, обидно, если это не просто критика, а откровенный хейт. Но мы живем в демократическом обществе. Мы ведь выбрали этот путь, правда? Каждый человек имеет право выражать свое мнение, которое мы можем не разделять, но должны уважать. А вот какое это мнение, зависит от осведомленности, квалификации. А это все приобретается, как вкус. Мы взрослеем, приобретаем мудрость.

Признаюсь честно, я терпеть не могу давать интервью именно по этой причине. Что не скажи – обязательно найдется тот, кому не понравится. Но это же демократия, у всех есть свое мнение (смеется). Но стараюсь не принимать злобные комментарии во внимание. Кого в чем-то мне убеждать? Я участник боевых действий, ветеран войны, народный артист Украины. Что еще я должен кому-то доказывать? О чем?

– А как вы вспоминаете Краматорск, где прошли детские и юношеские годы?

– В этом году умерла моя бабушка, она там оставалась. Жила в Славянске, который находится рядом с Краматорском. С того времени я там не был. Многие одноклассники, которые являются моими друзьями, живут в Киеве. Встречаемся, проводим вместе время. У нас был дружный класс.

– Вы родились в Санкт-Петербурге…

– …И прожил там очень "солидное" время – дней 90, по-моему (смеется). Хотелось ли потом посмотреть на город, где родился? А мы были с папой и мамой в начале 2000-х годов. Но сейчас ни с родственниками из России, ни из Беларуси (оттуда родом моя мама) не общаюсь. О чем нам говорить? Поспели ли у вас яблоки? Как здоровье вашей собаки? К сожалению, совок головного мозга никуда из их голов не девался.

Я имею в виду не только родственников, но и большинство ближайших соседей. Это огромная беда. И я, честно говоря, думая об этом, чувствую определенную растерянность. Я не знаю, что реально нам всем делать, когда под боком совершенно больные люди. Целая нация. Понятно, что не все, но от этого не легче. Мы ведем сейчас борьбу за существование украинского простора свободы против русского рабства. А я вообще считаю, что мы сейчас на изломе и мир летит куда-то. Победит либо цивилизация, либо опять наступит тьма – когда-то такое уже было.

– У вас настолько прекрасный украинский, что трудно поверить, что немалый период жизни вы разговаривали исключительно на русском.

– Я когда-то у своего деда спрашивал: "Почему ты разговариваешь на украинском?" А он отвечал: "Так разговаривал мой дед. А раньше – его дед". А я из-за того, что произошло обрусение, вырос в русскоязычной семье. А в девятом классе к нам пришла новая учительница украинского языка и литературы Алла Дмитриевна. Она была с черновицких земель и очень красиво говорила на языке. Боже, как она рассказывала! Что она говорила!

И это зажгло во мне тягу к языку, стало невероятным прозрением. А она говорила: "Саша, оно все в тебе было, просто какое-то время спало". Меня это увлекло, захотелось дальше изучать. И когда начинаешь глубже интересоваться, открывается множество несоответствий. К примеру, думаешь: "Украинского языка не существует? А почему тогда запрещали столько раз то, чего нет?" С Аллой Дмитриевной мы сейчас частенько переписываемся. Она до сих пор преподает. И многие ее ученики стали заметными людьми в нашем обществе.

– Александр, вы почти 20 лет служите в столичном Театре Франко. С вашей точки зрения, почему именно сейчас люди начали так активно интересоваться театром?

– Такого ажиотажа, как последний год, признаюсь, не было. Хотя мы в нашем театре переживаем театральный бум уже достаточно долго. У нас хорошая посещаемость, очень мощные представления. А то, что происходит в целом в театральном мире, – это нормальная история. Сняты определенные границы, ограничения, открылся мир. Можно многое увидеть, сравнить. В обществе возникла потребность в качественном. Мы как раз начинали интервью – о качественных сериалах. Так же со спектаклями. И это отлично.

Наше общество имеет опыт войны, потерь, мы избавились от многих комфортных вещей, но приобрели вещи вкусовые. Пришло время, когда мы уже ценим качественные проекты. Анализируем крутые театральные направления европейских стран, проекты Netflix, HBO и требуем этого от своего кинопроизводства. И, мне кажется, это необратимый путь. Мы уже привлекли к себе небывалый интерес мира. Там уже знают, что есть страна, борющийся народ. С уникальной, интересной культурой. Это будет привлекать внимание художников всего мира – я вижу уже тенденции.

И в этом контексте опять у меня возникает вопрос: кто же мы такие все-таки? Такая нация – и поем, и танцуем, и работаем много. Но ведь "наймычковатые". Вот когда с нами это произошло? Почему когда-то плодородные земли на Днепре заняли именно украинцы? То есть что-то такое мы знали когда-то, а потом это потеряли в себе? И, может быть, именно сейчас нам представился шанс все восстановить? Но "совок" тяжело вытравить и из наших голов. Один враг давит на линии фронта, а другой – в нашей голове. И вот когда каждый возьмет на себя ответственность за то, что он делает, на том участке своей жизни, где имеет обязанности, то это тоже будет борьба. Нам всем нужно учиться быть ответственными.

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