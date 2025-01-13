'Вот дожился'. Остап Ступка объяснил, почему не общается с бывшей невесткой и как относится к новой избраннице сына Дмитрия

Актер Остап Ступка рассказал, что не поддерживает общение с бывшей невесткой – блогером Полиной Логуновой, которая была замужем за его сыном, актером Дмитрием Ступкой. Супруги вместе с дочерью Богданой уехали в США еще до начала полномасштабного вторжения. Впоследствии стало известно, что Дмитрий Ступка разошелся с женой.

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В интервью OBOZ.UA Остап Ступка рассказал, что не виделся с сыном и внучкой уже больше трех лет. А также признался, познакомился ли уже с нынешней избранницей сына.

После развода с Полиной Логуновой, сын Остапа Ступки сошелся с украинской певицей Barabanova. Юлия Барабанова и Дмитрий Ступка живут вместе в Лос-Анджелесе. У певицы двое сыновей от предыдущих отношений.

Остап Ступка говорит, что пока не знаком с избранницей сына: "Нет, я только по телефону с ней разговариваю. В общении, по фотографиям – все хорошо, как мне кажется. Чтобы понять больше, нужно приехать в Лос-Анджелес и познакомиться. Может, будет возможность уехать с работой за границу, и мне удастся увидеться с родными. Очень хотел бы этого".

Актер рассказывает, что внучка Богдана обращается к нему "дедушка Остап": "Вот дожился, правда? (смеется) Как изменило меня ее появление? Ну не знаю. Мало времени с ней провел, когда была здесь". Ступка рассказывает, что сейчас не поддерживает никаких отношений с прежней невесткой, а также признается, что он и раньше не очень с ней ладил: "С Полиной не очень у меня складывались отношения. Я пытался, потому что считаю себя человеком контактным и открытым. Но сейчас мы не общаемся".

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