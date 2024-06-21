Одного из самых известных рэперов мира задержали в Майами: он ворвался на чужую яхту и нарушал порядок

Известного американского рэпера Тревиса Скотта арестовали на пристани Майами-Бич посреди ночи. Сообщается, что полицию вызвали из-за ссоры звезды на яхте. Когда стражи порядка прибыли на место, артист кричал на людей в нетрезвом состоянии.

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Как пишет BBC, сначала Скотта попросили покинуть чужую яхту, что он и сделал, "выкрикивая непристойности в адрес владельцев судна". Однако уже через 5 минут рэпер попытался ворваться на борт снова, за что и был задержан.

Замечания офицеров Тревис проигнорировал. В отчете отмечается, что рэппер стал "неуправляемым", беспокоил местных жителей и кричал на людей.

Он не скрывал, что выпивал и стал спорить на пристани в нетрезвом состоянии. Свой поступок артист аргументировал словами: "Это Майами".

Юрист знаменитости уже прокомментировал инцидент. Он заявил, что Тревиса Скотта задержали "из-за недоразумения".

"Не было никакой физической стычки, и мы благодарим власти за сотрудничество с нами в направлении быстрого и дружественного урегулирования", – сказал представитель рэпера.

Напомним, 33-летний Скотт считается одним из самых популярных рэперов мира. Его 10 раз номинировали на престижную премию "Грэмми", а фиты с артистом есть у самых популярных исполнителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что певца Джастина Тимберлейка арестовали из-за вождения в нетрезвом состоянии. На магшоте можно увидеть его красные стеклянные глаза. Артист убеждал правоохранителей, что выпил только одну мартини, но его физическое состояние указывало на противоположное.

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