Глаза стеклянные, налитые кровью, сильно пахло алкоголем: появились подробности ареста Джастина Тимберлейка. Видео с камер наблюдения

Известного американского певца Джастина Тимберлейка задержали из-за якобы нарушений правил дорожного движения, которых, как оказалось, несколько. Правоохранители сообщают, что артист проигнорировал знак "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". В частности, он был настолько пьян, что после остановки автомобиль имел значительные проблемы с координацией.

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Известно, что инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, США. Daily Mail пишет, что полицейский, остановивший автомобиль артиста, не знал о мировой популярности Тимберлейка, поэтому обращался с ним как с обычным гражданином Америки.

Что интересно, певец даже припомнил свой текущий тур The Forget Tomorrow, с которым сейчас ездит по стране. Арест на более долгий срок мог испортить ему все планы.

"Джастин сказал себе под нос: "Это испортит тур". Коп ответил: "Какой тур?" Джастин сказал: "Мировое турне", – цитирует слова очевидца источник.

На магшоте Тимберлейка ярко заметны его красные стеклянные глаза, о чем свидетельствовали в судебных документах. Артист убеждал полицию, что выпил только одно мартини, но его физическое состояние указывало на противоположное – певец едва держался на ногах и отказывался проходить тест на трезвость.

"Его глаза были налиты кровью и стеклянны, изо рта исходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог распределить внимание, речь была замедленной, он не держался на ногах и плохо проходил все стандартизированные полевые тесты на трезвость", – говорилось в судебном документе.

Известно, что артист не признал себя виновным. Однако ему запретили управлять автомобилем в течение года.

"Господин Тимберлейк был арестован, задержан и продержан в течение ночи для предъявления обвинения утром. Господину Тимберлейку было предъявлено обвинение в суде села Саг-Харбор 18 июня 2024 года в 9:30 утра, откуда он был освобожден под подпись про невыезд", – говорится в заявлении правоохранительных органов, пишет People.

На видео с камер наблюдения видно, что звезда, управлявшая BMW X7, ехал медленно по безлюдной улице до того, как его заметила полиция.

Суд должен был состояться в день задержания, то есть во вторник, 18 июня. Тимберлейка освободили без внесения залога. Однако инцидент на этом не исчерпан. Следующее судебное заседание пройдет 26 июля.

Таблоид TMZ со ссылкой на инсайдера сообщал ранее: "Джастин пошел на ужин к друзьям в отель в Саг-Харборе в понедельник вечером, а около 00:30 ночи, как нам сообщили, он сел в машину, чтобы вернуться к месту, где он остановился... Почти сразу после того, как он сел за руль, его остановили".

Как пишет Page Six со ссылкой на анонимный источник, у певца проблемы с алкоголем. "Это не секрет. Все знают. У него настоящая проблема с алкоголем. Много травы, но серьезная проблема с алкоголем, и он скрывал и маскировал это годами", – говорит инсайдер.

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