Джастина Тимберлейка взяли под стражу из-за вождения в нетрезвом состоянии: певец предстанет перед судом

Известного певца и автора хитов Can't stop the feeling и Mirrors Джастина Тимберлейка арестовали из-за якобы вождения в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел вечером 17 июня в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, США.

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Такую причину заключения под стражу объявила таблоиду TMZ полиция. Какую-либо подробную информацию правоохранительные органы отказываются разглашать до момента проведения судебного заседания, которое должно состояться во вторник, 18 мая, пишет Daily Express. Сам артист или его команда ситуацию не комментировали.

Как сообщает источник, артист будет вносить залог в случае необходимости, поэтому вскоре его все же должны снова увидеть на публике.

"Джастин пошел на ужин к друзьям в отель в Саг-Харборе в понедельник вечером, а около 00:30 ночи, как нам сообщили, он сел в машину, чтобы вернуться к месту, где он остановился... Почти сразу после того, как он сел за руль, его остановили", – сообщает TMZ со ссылкой на инсайдера.

Диссонанс в том, что полиция утверждает, что заключение под стражу произошло из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, но одновременно заявляет, что "правоохранители не арестовывают людей за нарушение правил дорожного движения", сообщает источник.

Стоит отметить, что инцидент произошел в то время, когда Джастин Тимберлейк путешествует по Соединенным Штатам Америки с туром. Следующий его концерт должен состояться в пятницу, 21 июня, в Чикаго. В частности, до конца месяца у артиста запланировано 6 концертов, которые не факт, что состоятся.

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