Побратимы восхищались его талантом: на войне погиб молодой скрипач Давид Якушин

На российской войне погиб молодой украинский скрипач Давид Якушин, храбро воевавший за свободу и независимость своей страны. Музыкант не бросил любимый инструмент даже на передовой.

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О смерти защитника Украины сообщил в соцсетях лидер группы "Хорея козацька", народный артист Украины и военнослужащий Тарас Компаниченко. Подтвердила гибель сына также его мать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Воин был добровольцем и служил в рядах территориальной обороны ВС Украины. Вместе с побратимами он воевал на Востоке государства.

"Давид Якушин на щите. Плачу и рыдаю. Ребенок наш золотой. Скрипач, свирельщик, юный пастушок Христа Рожденного. Доброволец, воин, рыцарь. Прости нас. Вечная слава! Вечная благодарность! Смерть дикому людоедскому московскому империализму РФ", – говорится в посте.

Мама героя Оксана Якушина опубликовала видео и скриншот переписки со своим храбрым сыном. В комментариях украинцы выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями о защитнике.

"Как же побратимы восхищались его талантом. У каждого было видео, как Давид играет где-то на Востоке гимн Украины. Мой муж так рассказывал о побратиме, показывал видео", "Видел Давида однажды в своей жизни и запомнил его навсегда. Светлый, молодой, талантливый человек", – вспомнили в сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в боях за свободу Украины погиб воин с Харьковщины Владислав Нестеров. Защитник погиб на Сватовском направлении 8 июля 2023 года.

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