Музыкант-воин Коля Серга признался, останется ли в ВСУ после окончания войны

Известный певец и телеведущий Коля Серга, который сейчас защищает Украину от оккупантов в рядах ВСУ, ответил, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. Как заверил артист, он намерен оставаться в Вооруженных силах.

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Тем не менее, бросать сцену Серга не собирается. Творческое объединение, которое он создал после полномасштабного вторжения, "Культурный десант" продолжит свою работу. Об этом исполнитель рассказал в интервью "Зірковому".

"После войны я остаюсь в Вооруженных Силах и буду работать с ветеранами. И музыкой буду заниматься в том числе. "Культурный десант" останется. Я же в нем занимаюсь музыкой. Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные силы Украины", – заявил Серга.

Сейчас на передовой остается и отец артиста. Серга подчеркивает, что после 24 февраля 2022 года его жизнь кардинально изменилась. В частности, он начал ценить и понимать многие вещи, которым ранее не придавал особого значения.

"Это воспитание. Я с приходом войны понял очень много тех семейных ценностей, которые ранее я не замечал. Они были глубокими, а теперь проявились", – прокомментировал звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Коля Серга вместе с другими военными из "Культурного десанта" выступил в освобожденном Херсоне. Изюминкой концерта в центре города стало авторское стихотворение артиста, которое он написал еще 8 месяцев назад.

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