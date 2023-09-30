Серга раскрыл, как проходят его личные встречи с Залужным, и рассказал, что просил у главнокомандующего ВСУ

Известный музыкант Коля Серга, подбадривающий защитников Украины в составе "Культурного десанта", уже 4 раза виделся с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. У певца была особая просьба к генералу, который оставил после общения с собой только положительные впечатления у артиста.

По словам звезды, аудиенция с Залужным заменила ему отдых. Такой комментарий он дал Андриане Кучер на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Серга впервые попал на встречу к Залужному не так давно – всего несколько месяцев назад. Главнокомандующий ВСУ знал, чем занимается "Культурный десант", а певец обратился к нему с особой просьбой.

"Я попросил встретиться с Валерием Федоровичем, потому что узнал, что оркестр собираются сокращать. И я хотел встретиться, чтобы доказать, что оркестры нужны, в них есть своя органика и своя жизнь. Если мы сейчас их умножим на 0, то потеряем всю культуру в армии", – вспомнил Серга, занимающий должность дирижера оркестра 59-й бригады.

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На встречах с генералом он обычно отчитывается и получает распоряжение, а после этих разговоров испытывает вдохновение и жажду работать дальше.

"Встречи с Залужным очень лаконичны, содержательны и вдохновляющие... Знаете, что больше всего вдохновило? Когда я пришел, я увидел, что он все слышит, видит, понимает. У него очень прогрессивное мышление. Он может решать вопрос очень быстро", – рассказал артист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Коля Серга назвал украинскую певицу, отказавшуюся приехать на фронт. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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