'Воин УПА швырнул в меня камнем'. Украинская актриса рассказала о случае в Ивано-Франковске, который изменил ее жизнь

Заслуженная артистка Украины Надежда Левченко призналась, что воин УПА, который в детстве швырнул в нее камнем, заставил актрису сериалов задуматься над языковым вопросом. Звезда проектов "Черговий лікар", "Перевізниця" та "Жіночий лікар" затаила на него обиду, но сквозь года поняла, что ошибалась.

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В детстве она привыкла общаться в быту на языке врага, однако судьбоносная встреча в Ивано-Франковске все изменила. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Артистка поделилась, что еще в 1992 году не чувствовала необходимости разговаривать на украинском языке, ведь ее окружала русскоязычная среда, литература и военные, которых переселили на Франковщину из разных уголков Советского Союза.

"Помню только одну историю, которая случилась со мной и воином УПА. Однажды они [националисты] шли в военной форме, а мы играли в футбол на стадионе. Один из них швырнул камнем и попал в меня. Тогда я услышала "Москали проклятые!" У меня это вызвало столько возмущения, но этот случай не заставил разговаривать по-украински. Агрессивно мы ничего не изменим. Только собственным примером и любовью", – рассказала звезда телевидения.

И хотя в детстве мужчине не удалось заставить ребенка задуматься над украинизацией, судьба свела их позже. На этот раз Надежда Левченко уже в полной мере смогла проникнуться историей воина УПА, когда встретила его, работая официанткой.

"Рядом с кафе находился офис партии "Рух". Где-то тогда я и начала говорить на украинском языке, потому что она меня окружала. На одном из таких собраний я увидела своего детского обидчика. Я слушала его, и мне было стыдно, что я ничего не знала и никогда не задумывалась. В конце концов, ко мне пришло понимание, почему этот дедушка так поступил тогда. Он вступил в УПА, когда ему было всего девять лет, прошел трудный путь борьбы и арестов под аккомпанемент русского языка", – вспомнила актриса.

Она и сейчас убеждена в необходимости ласковой украинизации, хотя не скрывает, что желание сделать замечание русскоязычным украинцам стало острее.

Читайте полное интервью с Надеждой Левченко на сайте OBOZ.UA во вторник, 10 сентября.

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