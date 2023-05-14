'Во время войны берегут детство своих детей': Зеленская трогательно поздравила украинских мам с Днем матери

Во второе воскресенье мая мир отмечает прекрасный праздник – День матери. В 2023 году он выпал на 14 мая. В этот день дети благодарят своего самого родного человек за подаренную жизнь. Поздравить украинских мам поспешила и первая леди Украины Елена Зеленская, которая и сама воспитывает двоих детей – 18-летнюю Сашу и 10-летнего Кирилла.

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В трогательном посте супруга президента Украины рассказала о том, как изменилась жизнь украинских мам после полномасштабного вторжения России. Публикацию Зеленская разместила на личной странице в Instagram.

Душещипательный текст дополняли кадры, на которых изображены украинки со своими детьми. Каждая фотография – отдельная история и ассоциация с полномасштабной войной. На одном снимке мама пытается накормить испуганного малыша в условиях блэкаута, на другом – женщина несет младенца на руках на фоне разрушенного российской ракетой здания в Николаеве, а еще роддомы в подвалах, убежища для переселенцев и многое другое.

Но даже в таких жутких условиях украинские мамы пытаются сохранить счастливое детство для своих кровинок. Об этом и написала Зеленская.

"На плечи украинских мам выпало слишком много. Кто-то ждет с фронта мужа, сына или дочь. Ждет каждый вечер хотя бы голоса в телефоне. Другая украинская мама научилась жить в чужой стране, нашла садик и школу, выучила язык, чтобы понимать детского врача. Нашла в себе силы укладывать спать малышей, обещая им завтра хороший день. Еще одна украинская мама научилась посреди ночи одевать ребенка и бежать в укрытие – так, чтобы малыш на утро даже не помнил, что спал не в своей кроватке, она тоже делает все, чтобы ребенок не помнил войны. Не одна – миллионы украинских мам второй год подряд делают невероятное. С Днем матери каждую из вас – тех, что во время войны берегут детство своих детей", – трогательно написала первая леди.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская посетила коронацию Чарльза ІІІ в Лондоне. Компанию на самом масштабном королевском событии за последние 70 лет первой леди составил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Про образ Зеленской на торжестве – читайте в нашем материале.

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