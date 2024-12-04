Внезапно умер украинский блогер-фермер, которого любили сотни тысяч человек: его семья назвала причину

Умер украинский TikTok-блогер Юрий Криштоп, известный многим своим проектом "Село и сало". У мужчины не выдержало сердце.

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Накануне в блоге публиковали видео из отделения анестезиологии и интенсивной терапии. О деталях, почему Юрий попал в больницу, никто не сообщал, однако известно, что у него были проблемы с давлением. В описании этого ролика указано: "Ситуация очень сложная".

"К сожалению, не выдержало сердце. Навсегда в наших сердцах", – сообщили родные причину смерти.

В Instagram они опубликовали его черно-белое фото, на котором Юрий Криштоп стоит улыбающийся и счастливый посреди поля.

Фанаты выражали свои соболезнования в комментариях. Для многих мужчина стал одним из самых любимых блогеров. "У Юрия был самый теплый во всех смыслах блог, такой душевный, такой настоящий", "Лично не знал, но кайфовал от его видео. Не могу поверить, будто родной человек умер", "Самый душевный блогер, классное чувство юмора, очень будет вас не хватать" – писали поклонники.

Юрий Криштоп заработал свою популярность благодаря TikTok. Его блог насчитывал более 305 тысяч подписчиков, а видео набирали миллионы просмотров. Блогер вел домашнее хозяйство и показывал свою жизнь в селе в сети.

В частности, мужчина занимался продажей копченой продукции, которая также имела большой спрос среди украинцев.

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