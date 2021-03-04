Владимиру Ивасюку было бы 72: в чем феномен композитора и его легендарных песен

В четверг, 4 марта, известному украинскому композитору, певцу и поэту Владимиру Ивасюку исполнилось бы 72 года. Он был одним из основоположников эстрадной музыки.

Также Ивасюк является автором 107 песен, 53 инструментальных произведений и музыки к нескольким спектаклям. OBOZREVATEL собрал подборку знаменитых композиций поэта и расскажет, в чем их феномен.

Многие песни Владимир Ивасюк писал под псевдонимом, поскольку не был членом союза композиторов, а потому известные коллективы не имели права брать их в репертуар. Несмотря на это, песни Ивасюка побеждали на многих конкурсах в СССР и за рубежом, их пели от Камчатки до Черного моря, а "Червона рута" стала настоящим мировым шлягером.

Телевизионные фильмы "Червона рута" и "Песня всегда с нами" принесли Ивасюку огромную популярность, хотя это привело к исключению его из консерватории за пропуски. Чтобы восстановиться, Ивасюк обращался в психиатрическую клинику (это была единственная возможность получить "оправдание" пропускам). Позже этот факт сыграл роковую роль в волне слухов, которой пытались заглушить голос песен Ивасюка.

Знаменитость был профессиональным медиком и скрипачом, отлично играл на фортепиано, виолончели и гитаре. Также он имел талант художника и фотографа.

Владимир Ивасюк и поэт Богдан Стельмах вместе написали шесть песен, которые и известны по сегодняшний день. Достаточно часто бывает, что, написав шедевр, который не сходит с вершин популярности, превзойти его автору не удается. Однако в ситуации с талантливым Ивасюком так не случилось.

"Это феномен, потому что "Червона рута" была и ничего другого не могло быть после лучшего. Я ему как-то говорил, что он эту песню не превзойдет. Он скептически посмотрел на меня и ответил: "Посмотрим". Считал, что "Червона рута" не вершина, что сделает еще лучшие вещи и сделал много равного и высокого. Володя – это была такая свежая струя, такая насыщенная количественно и качественно", – говорил Стельмах.

24 апреля 1979 года Ивасюк после телефонного вызова вышел из дома и больше не вернулся. 18 мая его тело было найдено повешенным в Брюховичском лесу под Львовом. Официальной версией смерти было названо самоубийство.

Согласно неофициальной версии, к смерти Ивасюка мог иметь отношение КГБ. Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 года во Львове превратились в массовую акцию протеста против советской власти.

Известные композиции Ивасюка

"Я піду в далекі гори"

Эту песню Ивасюк написал в 1968, будучи студентом Черновецкого медицинского института. В разное время песню исполняли Василий Зинкевич, группа "Плач Єремії", Русичі, Мария Яремчук и другие.

"Водограй"

Написал композицию Ивасюк в 1970 году. В исполнении Назария Яремчука и Мирославы Ежеленко "Водограй" стал лучшей песней СССР на конкурсе "Песня-72".

"Червона рута"

Выпущена композиция 1 января 1971 года. Именно она стала одной из самых знаменитых украинских песен в мире.

"Залишені квіти"

Это первая из двух песен, к которым Ивасюк написал только слова. Музыку к ней создал еще в 1967-м композитор Валерий Громцев. Песня стала очень популярной в исполнении Софии Ротару.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 сентября 1970 года впервые Черновицкая телестудия транслировала перед многотысячной толпой на всю Украину композиции "Червону руту" и "Водограй". Интересные факты о легендарной песне 70-х годов – читайте здесь.

О загадочных обстоятельствах смерти Владимира Ивасюка и о том, почему в ней винят КГБ, читайте в материале.