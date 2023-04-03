Влада Яму раскритиковали из-за вечеринки в Майами, которая имела российское название

Известный украинский хореограф Влад Яма, который после полномасштабного вторжения России вместе с семьей уехал в США, похвастался кадрами с вечеринки в Майами. Как можно понять со слов звезды, мероприятие было благотворительным и на нем собирали деньги для Украины. Однако интернет-пользователей смутил тот момент, что событие носит русскоязычное название – "Все свои".

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Яма опубликовал снимки с события у себя в Instagram. В публикации он указал страницу мероприятия, проанализировав которую становится не ясно – кого имеют ввиду организаторы под "своими", ведь все афиши, анонсы и посты они делают также на русском.

На кадрах Яма позирует вместе со своей супругой Лилианой и другими гостями вечеринки. Как можно понять, танцор проводил благотворительный аукцион, на котором продавал футболки с подписями украинских футболистов.

"Все свои. В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился! Музыка, общение и… деньги для Украины", – подписал хореограф.

В ответ интернет-пользователи ему написали: "Все свои в России, а у нас "всі свої".

Яма же поспешил объяснить, что вечеринка была рассчитана не только на украинцев, но и на казахов, поэтому и носит название на русском языке.

"Казахам тоже украинский выучить?" – написал Яма.

Однако не только это не понравилось интернет-пользователям. Другие комментаторы возмутились, что хореограф веселиться за границей во время войны. Они писали: "Весело живется", "А как вы вообще выехали? Границы для мужчин закрыты".

Отметим, это далеко не первый раз, когда пользователи сети резко критикуют Яму. В феврале этого года танцор снялся на пляже солнечного Майами в образе спасателя Малибу, объявив благотворительный аукцион на помощь ВСУ. Подписчиков такой контент на странице знаменитости во время кровавой и террористической войны не на шутку разозлил. Они рекомендовали Яме сменить фотографию на более подходящую, а также интересовались, не собирается ли тот возвращаться в Украину. Что ответил хореограф – читайте в материале.

Позже Яма снова разозлил интернет-пользователей фотографией с супругой. Подписчикам не понравился контент знаменитости ко Дню Святого Валентина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма раскрыл, что после начала полномасштабной войны в Украине уехал с семьей в Соединенные Штаты Америки. Там он устраивает благотворительные мастер-классы.

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