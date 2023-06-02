Оккупанты атаковали дронами и ракетами: силы ПВО сбили ночью над Киевом 30 воздушных целей

Защитники украинского неба ночью 2 июня уничтожили более 30 воздушных целей, которыми страна-агрессор РФ атаковала Киев. Говорится о крылатых ракетах типа Х-101/555 синхронно с дронами-камикадзе Shahed.

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Пуски первых враг совершал самолетами с района Каспия. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Террор Киева воздушными атаками продолжается. Взбалмошные террористы практически без пауз нападают на столицу. За последние шесть дней раш*сты нанесли уже шестой воздушный удар по городу!" – уточнил он.

По его словам, для своих нападений враг каждый раз меняет оружие. После баллистических ракет накануне, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

По его словам, пуски ракет были произведены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами Х-101/555. Синхронно, с разных направлений оккупанты атаковали воздушное пространство столицы, вероятно, баражирующими боеприпасами Shahed.

"Но наша ПВО – просто титаны! По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа", – заявил Попко.

Он еще раз поблагодарил противовоздушную оборону за сохраненные жизни. Жителей призвал неукоснительно соблюдать правила безопасности во время объявления воздушной тревоги.

По словам мэра города Виталия Кличко, уже после отбоя тревоги (около 04:30) в Дарницком районе столицы на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Также в Подольском районе возникло возгорание травяного настила в результате падения обломков. Спасательно-пожарные службы работали на местах.

Однако в КГВА отметили, что после проверки информация об обломках в Дарницком районе не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные полицейские показали первые минуты после предыдущей ночной атаки России на Киев. Они прибыли на место происшествия одними из первых. На кадрах видно, как правоохранители помогают жертвам.

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