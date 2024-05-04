Виталий Козловский с сыном на руках обратился к хейтерам и напомнил, что 'каждый сам за себя'. Фото

Известный украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, с маленьким сыном Оскаром на руках обратился к хейтерам, для которых "кусать ближнего" – это "национальное украинское развлечение". Артист сделал вывод, что в Украине каждый "сам за себя".

На пост в Instagram его натолкнули комментарии украинских юзеров, критиковавших сограждан, чем бы они ни занимались во время полномасштабной войны.

"Выехал ли ты за границу и обустраиваешься там, заботясь только о своем комфорте. Занимаешься ли ты творчеством и вкладываешься исключительно в себя и саморазвитие. Пошел ли ты служить/воевать, оставив позади всю жизнь и планы. Количество г*вна и хейта, которые на тебя выльют "дорогие" соотечественники, будет примерно одинаковым", – написал артист.

Он предположил, что часть негативных комментариев оставляют российские боты, чтобы поколебать ситуацию внутри общества, однако и от украинцев хейта можно найти немало.

"Приходится признать, что принцип "кусай ближнего" – это национальное украинское развлечение. Огорчает ли это? Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один: каждый сам за себя. К сожалению", – резюмировал новоиспеченный отец.

Он также добавил, что нужно продолжать делать свое дело и ориентироваться на "достойных, добрых, совестливых и искренних людей". Таким украинцам, считает артист, следует помогать.

Напомним, ранее супруга певца Юлия Бакуменко показала трогательные фото из партнерских родов. Она рассказала, что схватки начались в два ночи, а к утру маленький Оскар уже был с родителями.

Ранее OBOZ.UA также писал, что певец впервые рассказал, как сделал любимой предложение и как они поженились. Больше подробностей – в материале.

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