Виталий Козловский стал отцом и официально рассекретил свою жену

Украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский впервые стал отцом. У звезды и его жены, концертного директора Юлии Бакуменко родился сын.

Об этом он рассказал во время интервью Рамине Эсхакзай и показал первые совместные фото из долгожданным наследником. Малыша назвали Оскар.

Виталий Козловский рассказал, что когда-то услышал в Италии, как украинка называла так своего сына, и это имя впало в душу звезде. Оно означает "Божественный".

"Сын – это мое чудо. Над тем, чтобы стать родителями, мы работали достаточно долго, еще до войны. Но Бог нам не давал. Я узнал о том, что стану отцом, на пятой неделе, когда я уже был на полигоне", – признался артист.

О беременности его девушка рассказала, прислав положительный тест на беременность и УЗИ-снимок. Целый день Козловский думал об этом, но вечером только отписал: "Ого".

Своего сына он хочет вырастить джентльменом, достойным человеком, который будет уважать страну. "Это будет абсолютная любовь, потому что я его обожаю", – подчеркнул Козловский.

Воин сначала не хотел присутствовать на родах, но Юлия уговорила новоиспеченного отца поддержать ее. Сейчас он утверждает, что гордится своей женой, родившей ему наследника. Козловский перерезал сам пуповину и взял сына на грудь, а уже по дороге домой расплакался.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский, который летом 2023 года был мобилизован в Нацгвардию, а затем перевелся в ВСУ, подвел собственные итоги ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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