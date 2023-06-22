Винник эмоционально ответил, почему больше года не выходил на связь с фанатами: что я буду доказывать?

Популярный украинский певец Олег Винник, больше года назад исчезнувший из информационного пространства, ответил, почему не выходил на связь. Журналистка Виктория Курочка опубликовала отрезок из большого интервью, где речь идет именно об исчезновении звезды.

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Исполнитель эмоционально ответил, что был в Берлине и не видел смысла в видео с поддержкой украинцев. Фрагмент разговора опубликовали на YouTube-канале "Крупным Планом" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Судя по словам звезды, он искренне не понимал, что должен был говорить украинцам, лечясь в Германии. Артист убежден, что его не понимали бы и не слушали.

"Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?" – экспрессивно спросил Олег Винник.

Кстати, доступа к своим соцсетям певец не имел. Об этом он также рассказал в большом интервью. Артист поделился, что обратился в украинские правоохранительные органы.

Напомним, последнее сообщение на странице знаменитости было размещено 24 апреля 2022 года, когда музыкант поздравил своих поклонников с Пасхой. После этого он ни разу не появлялся в Instagram и других платформах, чтобы пообщаться с аудиторией.

Через год, в апреле 2023 года, фаны заметили изменения на странице артиста – все публикации исчезли. Фото и видео, которых было около тысячи, удалили или архивировали.

Как писал OBOZREVATEL, Винник не сидел без дела, а помогал ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

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