Виктория Боня опять опозорилась в Каннах: телеведущую высмеяли даже в России

Российская актриса, телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня уже второй год позорится на Каннском кинофестивале. На этот раз она нарвалась на насмешки из-за ужасного макияжа.

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Даже соотечественники россиянки не удержались от критики в ее сторону и обозвали мейкап "адским" и "вампирским". OBOZREVATEL решил показать образ, в котором звезда пыталась покорить красную дорожку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед папарацци на показе фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" Боня появилась в ярко-красном платье с длинным шлейфом. Объем наряду добавляли слои ткани и "пушистое" декольте.

Такой эпатажный образ она дополнила неудачным макияжем. Телеведущая накрасила губы бордовой помадой, очень затемняя углы рта, а ее веки были черными. Растушенные стрелки тяготили взгляд.

Более того, под вспышками камер стало ясно, что артистка не угадала с тональным средством, из-за чего ее кожа на лице контрастировала со светлыми плечами.

Пропагандистские СМИ запестрели заголовками о позоре Бони в Каннах и процитировали комментарии в ее соцсетях, где россияне высмеяли артистку.

Стоит напомнить, что неудача в Каннах постигла Боню уже во второй раз. В прошлом году ее вывели с красной дорожки из-за провокационного образа и сомнительной надписи о войне на сумке. В другой день, когда ведущая вышла к фотографам, они ее просто проигнорировали.

Как писал OBOZREVATEL, в Каннах Боня пыталась изобразить иллюзию "семьи" с украинцами. Больше о циничном поступке россиянки – читайте здесь.

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